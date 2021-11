Video: Niña de 9 años recibe reconocimiento luego de golpear en la cabeza a un ladrón en Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 2 de noviembre por la tarde, Frank Adderley, jefe del Departamento de Policía de West Palm Beach, felicitó a la menor por su valentía y otorgó una distinción por sus acciones.

Como parte de este acto de reconocimiento, las autoridades policiales otorgaron a Journee Nelson, nombre de la menor de 9 años, una medalla, un diploma y un certificado de regalo en una tienda local por su valentía

Este robo ocurrió durante la tarde del pasado martes 2 de noviembre frente a un supermercado local en Broadway Avenue.

Una cámara de seguridad del sector grabó el momento exacto en que la niña se levanta del asiento del pasajero para correr tras el ladrón y golpearlo repetidamente en la cabeza.

Adderley eligió las acciones de Journee y comentó que todo esto condujo a un “resultado positivo”.

“Creo que lo golpeó bastante fuerte”, dijo el jefe de Policía en broma.

Girl, 9, honored for her bravery after taking on mother's attacker during robbery https://t.co/xH9StbPfKC pic.twitter.com/eqwew0Pq6S

— WPTV (@WPTV) November 18, 2021