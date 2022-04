Video: pánico en un aeropuerto de Israel cuando autoridades hallan una bomba de hace 50 años

En varios videos publicados en las redes sociales se puede observar a todos los pasajeros del aeropuerto correr aterrorizados del lugar, algunos agachados y otros tirados en el suelo cubriéndose con sus maletas.

Según el medio The Guardian, a través de La Autoridad Aeroportuaria de Israel se confirmó que una persona fue trasladada al hospital ya que sufrió heridas al momento de querer escapar en la zona donde se movilizan los equipajes.

Las autoridades y los medios aseguraron que la familia estadounidense había viajado de turismo hacia los Altos de Golán, una meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria y que se encuentra bajo la ocupación militar de Israel.

Esta zona es característica por haber sido sede de la Guerra de los seis días, un conflicto bélico ocurrido en 1967 entre Israel y la República Árabe Unida. Por tanto, quedaron varias minas sin detonar, así como alambres de púas.

Mientras se encontraban en el lugar, uno de los niños encontró un explosivo que no había sido detonado, y decidió llevársela a casa como “recuerdo”.

Lea también: Video: un hombre mata con cuchillo a cuatro personas en Israel y es abatido por civiles en una zona comercial

An hour ago, the discovery of a suspicious object at the Ben gurion Tel Aviv Airport caused fear and panic among hundreds of Zionists present at the airport.

O people whose way of facing death makes others laugh, the world is saying DEATH TO ISRAEL. pic.twitter.com/2sZy8IZezI

— Qasemebnolhasan (@Qasemebnlhasan) April 29, 2022