Videos: Avión de Tibet Airlines se incendia y deja más de 40 personas heridas en el aeropuerto de Chongqing en China

La información preliminar indica que en el avión iban a bordo más de 122 pasajeros, que tenían como destino la ciudad de Lhasa, concretamente en la zona suroeste.

Se reportaron 40 personas heridas por el incidente con daños leves y fueron trasladados inmediatamente a los centros asistenciales para su debida atención.

Varios videos que circulan en las redes sociales muestran el momento en que el avión se encuentra en llamas, mientras los pasajeros corren alejándose del transporte.

#BREAKING A #Tibet Airlines flight from #Chongqing to #Lhasa ran off the runway, spitting fire and spewing black smoke at Chongqing Jiangbei International Airport. pic.twitter.com/zEScEdMWzq

Otro metraje muestra el momento exacto en que los pasajeros bajan del avión por medio de las escaleras, mientras poco a poco el avión es consumido por el fuego.

Lea también: Cielo rojo causa terror en una ciudad de China (las predicciones y las reacciones de cibernautas)

⚡️Footage of the evacuation of passengers from the plane before the fire at the international airport of Chongqing, China.

There were 122 people on board. According to media reports, all of them were evacuated, 36 people were injured. There are no dead. pic.twitter.com/c0DK59de3I

— Flash (@Flash43191300) May 12, 2022