A pesar de los desencantos, hay esperanza en este nuevo gobierno

Estamos a escasos cinco días para que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman el poder y aún hay incertidumbre si esto realmente sucederá. Existe una doble moral en los gobernantes actuales, pues por un lado expresan públicamente que están comprometidos con el cambio, pero en lo oculto están operando para que esto no se dé, utilizando personajes mezquinos que pelearán hasta el último día para evitar la transición del mando. Sin duda alguna los personajes que han armado el pacto de corruptos han creado un entorno adverso para que las nuevas autoridades fracasen en su administración.

Combatir frontalmente la corrupción será una titánica tarea para este nuevo gobierno. Samuel Reyes Gómez

A pesar de esta complicada coyuntura, hay esperanza para el país. El país tiene gran potencial, con abundantes recursos, con macroeconomía estable, posición geográfica envidiable con cercanía a uno de los mercados más grandes del mundo, con una ciudadanía resiliente, trabajadora, con mentalidad creativa. Este potencial puede aprovecharse si existe voluntad política y aquí es clave la determinación del gobernante entrante. En los últimos cambios de gobierno los ciudadanos hemos estado esperanzados en que se realizará una buena administración, sin embargo, las decepciones han ido en aumento, ojalá que ahora no suceda lo mismo. El pueblo espera ver materializada una lucha real contra la corrupción, uno de los males principales que impide el desarrollo, al haberse generalizado el enriquecimiento ilícito de los burócratas en turno, así mismo una lucha en contra de la inseguridad y el crimen organizado que está enraizado en la sociedad guatemalteca y en las esferas de gobierno. Espera ver nombramientos en puestos claves de personas probas, honestas, con principios, y que los puestos no se repartan por la militancia en el partido que los llevó al poder si no que se otorguen por perfiles cuidadosamente analizados. Para esto es importante que el presidente actúe con carácter, decisión y que no se deje amedrentar por los grupos oscuros que ponen de rodillas a los gobernantes en turno, convirtiéndolos en sus títeres para sus maquiavélicos intereses.

Hay noticias alentadoras, hoy me llamó la atención las expresiones de Jonathan Menkos de la decisión de construir la primera fase del metro, eso es bueno, pero debe meditarse bien la forma de ejecutarse para que pueda realizarse, dos años son muchos para realizar la preinversión, y no creo que los otros dos años alcancen para la ejecución. El arquitecto Francisco Cirici por ejemplo tiene desarrollado un anteproyecto que contempla una línea de 12 kilómetros, con inversión privada, y tiene ya dos empresas listas para invertir las que no han querido ser escuchadas por la municipalidad capitalina. Escuchar a Bernardo Arévalo diciendo que pedirá de inmediato la renuncia de la fiscal también es esperanzador, aunque no pueda despedirla, es importante fijar su posición. Analizar y revertir las últimas disposiciones del actual gobierno es otro de los ofrecimientos, que esperamos se concrete, pues es inaudito que se tenga que dar seguridad y recursos a ministros ineficientes cuando ya no estén en el cargo.

El presidente electo debe asesorarse de personas notables, las que están muy bien identificadas en diferentes publicaciones que pueden dar buenas ideas en bien de la nación. El gobernante debe asumir una posición estratégica para conducir el país y descansar la parte ejecutiva en su vicepresidenta haciéndola partícipe real del quehacer del gobierno, para que no ocurra el desperdicio de este puesto como sucedió en el gobierno actual.

Poner los recursos económicos al servicio de la nación al combatir frontalmente la corrupción, será sin duda el mejor paso inicial que este gobierno pueda dar, y un buen mensaje para poder tener el apoyo de los ciudadanos, que estamos ya cansados de los malos gobiernos.