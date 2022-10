A pesar de todo, los guatemaltecos avanzamos

Aunque el mundo parece estar corriendo desenfrenadamente hacia una gran crisis —no solo económica—, entre una inflación global que tiene pocos visos de reducirse rápidamente, el incremento de las tasas de interés que ya está reduciendo las expectativas de crecimiento, la guerra en Ucrania que puede continuar por muchos meses o hasta acabar en un enfrentamiento nuclear, la consolidación de gobiernos autoritarios a lo largo y ancho del mundo —representados por la coronación del emperador Xi, la semana entrante— y a pesar de los obstáculos locales, tanto de la naturaleza como de los gobernantes, los guatemaltecos seguimos avanzando.

A pesar del contexto internacional y de los obstáculos locales, tanto de la naturaleza como de los gobernantes, seguimos avanzando. Jorge Jacobs

La primera noticia reciente al respecto fue que la economía guatemalteca subió un 4.1% en el segundo trimestre del año, lo cual, tomando en cuenta el contexto global, es una buena tasa de crecimiento. Aunque la tendencia que trae el PIB trimestral es a la baja y, por lo que se ve en el índice mensual de la actividad económica (Imae), siguió bajando en el tercer trimestre, aun así no ha caído tanto como algunos esperaban. Para no ir más lejos, unos días antes de que se publicara este dato se levantó la encuesta más reciente de los analistas que consulta mensualmente el Banco de Guatemala (Banguat) y estos esperaban que el crecimiento del segundo trimestre fuera del 3.7%, cuatro décimas de puntos porcentuales menos de lo que en realidad creció.

Luego está el Imae, que en agosto se recuperó un punto porcentual y de 2.9% al que había caído en julio pasó a 3.9 en agosto. Aún es una tasa menor que la de los primeros meses del año, y seguro el PIB del tercer trimestre será menor que el del segundo, pero aún así, que se haya visto esa recuperación implica que, aún con la incertidumbre, los guatemaltecos seguimos esforzándonos por salir adelante. Con estos datos, lo más probable es que el crecimiento en el año cierre entre el 3.5 y 4.0%.

Luego está el índice de confianza en la actividad económica (Icae), que en septiembre rompió la tendencia a la baja que traía desde hace siete meses. Por supuesto que todavía está por debajo del 50%, y no se puede argumentar aún que ya se dé un cambio de tendencia hacia el alza, pero por lo menos ya dejó de caer. Este índice es importante porque refleja el “sentimiento” que hay sobre el bienestar de la economía y sobre las decisiones de inversión. Además tenemos que, a pesar de todos los problemas que ya se están manifestando en la economía estadounidense, las remesas que los migrantes guatemaltecos envían continúan creciendo a un ritmo muy fuerte. En septiembre ingresaron USD1,597.2 millones de remesas —el segundo mes con los ingresos más altos en la historia—, con lo que la tasa de crecimiento subió al 21% en lo que va del año, en línea con mi estimado de que terminará el año con un crecimiento cercano al 20%. El monto acumulado a septiembre de este año ya va por USD13,321.3 millones, USD2,313 millones más que en la misma fecha de 2021.

Por otro lado, pareciera que el tipo de cambio del dólar estadounidense está marcando una tendencia a la baja, luego de haber subido 15 centavos durante septiembre y haber llegado a Q7.91 el miércoles pasado. La tasa de referencia ayer estaba en Q7.86, una disminución de poco menos de 5 centavos en una semana. En mi programa de radio he explicado ampliamente por qué no me creo el argumento de la “estacionalidad” del fenómeno que se dio el mes pasado —había otros factores que también influyeron—, pero lo importante es que ya la tendencia va de regreso hacia los valores “normales”.

Así que, en medio de todo, los guatemaltecos —sí, migrantes, trabajadores, empresarios, todos juntos— hemos logrado mantener no solo la estabilidad en el país, sino las perspectivas de crecimiento.