Ahora toca ser un ciudadano ejemplar

Contra todo pronóstico, Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron sus cargos, fue manifiesta la algarabía de la mayoría de la población por este acto de transición. En forma inédita la actividad ocurrió en los primeros minutos del día siguiente señalado para el cambio. El presidente saliente salió por la puerta de atrás pues no se presentó a entregar las insignias, y en forma cobarde únicamente envío una carta en donde indicaba que entregaba el cargo. Douglas González, escribió: “el plan era designar a una comisión para calificar las credenciales de los diputados nuevos ad hoc, a dedo golpista. Esta comisión la integrarían varios diputados a quienes el pueblo había rechazado y enviado a sus casas, calificando y decidiendo si dejaban tomar posesión a diputados legítimamente electos. Mientras en la oficina de uno de los diputados del pacto de corruptos, se cocinaban voluntades con billetes de a Q200.00. La comisión se tardaría todo lo que quisieran, sacarían a algunos diputados y desconocerían a Semilla como partido, mientras se empapelaban de billetes 81 votos para la diputada designada. La elección de la Junta Directiva del Congreso sería al filo de la media noche, dejando plantado a Bernardo Arévalo con el Teatro Nacional lleno de invitados. Giammattei no prestaría juramento al Parlacén, pues debía seguir siendo presidente hasta las 12:00 horas para entregarle el poder a la nueva presidenta. Al recibir las insignias, la presidenta de la Junta del Congreso pasaría a comandar el Ejército Nacional, decretaría un estado de sitio y desconocería las elecciones. Un golpe de Estado a carta cabal. Pero, la astucia de los diputados que integraron la coalición para elegir a Samuel Pérez, realizaron una de las gestas democráticas más importantes de los últimos años. Lo eligieron, fueron juramentados y se dio la investidura de Bernardo Arévalo, quien, en su discurso dibujó las grandes líneas de su gobierno, apelando a la historia, a la esperanza, pero sobre todo al futuro”.

Asumieron las nuevas autoridades, se nos presenta una oportunidad única para fortalecer los cimientos de nuestra sociedad y construir un futuro más próspero y equitativo. Samuel Reyes Gómez

Ahora toca “ser ciudadanos ejemplares”. Se nos presenta una oportunidad única para fortalecer los cimientos de nuestra sociedad y construir un futuro más próspero y equitativo. En este momento trascendental, cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir al éxito de este cambio, y es nuestro deber asumir un compromiso activo con el progreso de nuestro país. Debemos asumir un compromiso cívico pues un gobierno efectivo no opera en un vacío, sino en colaboración con sus ciudadanos. Informémonos sobre las políticas propuestas e involucrémonos. Debemos estar abiertos al diálogo, instemos a nuestros líderes a promover espacios de discusión, aportemos con respeto y construyamos puentes en lugar de barreras. Exijamos a nuestros representantes transparencia en la toma de decisiones y rendición de cuentas. Cuando sea necesario demandemos responsabilidad. Debemos fortalecer nuestros lazos comunitarios, apoyemos iniciativas locales, participemos en proyectos de voluntariado y fomentemos una cultura de solidaridad, juntos podemos superar los desafíos y construir una sociedad más resiliente. Es importante una educación continua para poder aportar en nuestra sociedad. Es importante apoyar medidas de inclusión y equidad, cada individuo independientemente de su origen debe tener la oportunidad de prosperar. A pesar de diferencias ideológicas, mantengamos una actitud optimista y constructiva. Trabajemos juntos para superar obstáculos, buscando soluciones que beneficien a todos. La responsabilidad recae en todos, no solo en el presidente y vicepresidenta, no esperemos que los cambios ocurran de manera pasiva, asumamos un papel activo en la construcción de una Guatemala mejor. Respetemos las leyes, paguemos nuestros impuestos, respetemos el tránsito, limpiemos los espacios en los que convivimos, seamos responsables ambientalmente, puntuales, honestos, trabajadores, colaboradores, amables, optimistas. Recordemos que el verdadero progreso se logra cuando cada ciudadano se convierte en un agente de cambio positivo ¡Adelante, con esperanza y compromiso, hacia un futuro brillante para todos!