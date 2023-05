¿Cómo piensan reducir la inflación?

A raíz de los datos sobre la inflación publicados esta semana, Prensa Libre les pidió a los cuatro partidos políticos que encabezan la intención de votos en su encuesta que indicaran tres acciones que impulsarían para “bajar la presión de precios sobre la canasta básica”. Las respuestas que plantearon son muy reveladoras.

La mayoría se centra en lo que supuestamente puede hacer el gobierno por las personas, en lugar de eliminar los obstáculos al desarrollo. Jorge Jacobs

La propuesta de erradicar los aranceles y las barreras técnicas al comercio es positiva. Esta propuesta, que solo fue hecha por Prosperidad Ciudadana (PC), implica liberalizar el comercio. Para que el libre comercio realmente funcione y logre que los consumidores obtengan los mejores precios, aparte de eliminar los aranceles se debe también eliminar las restricciones no arancelarias y el sistema de cuotas y contingentes de importación.

No veo que existan “monopolios de importación” como también lo argumentan los de PC, pero, aun si los hubiera, con solo eliminar las restricciones arancelarias y no arancelarias, por definición, se eliminaría cualquier privilegio que pudiera generar tal “monopolio”. La parte preocupante de esto es que, al no entender bien estos conceptos, lo más probable es que lo que realmente estén proponiendo sea una “ley de competencia”.

Resulta un tanto absurdo pensar que una ley de competencia —propuesta principal de Cabal— es la solución mágica a los problemas económicos y comerciales existentes. De hecho, puede ser justamente lo contrario. Si lo que se busca es ampliar la cantidad de personas y empresas involucradas en cualquier actividad económica, la solución es eliminar todas las barreras de entrada y de salida, no poner más. Las “leyes de competencia” generalmente establecen un nivel más de regulaciones, muchas de ellas absurdas, caras y difíciles de cumplir, que, en última instancia, pueden llegar a favorecer a las empresas ya instaladas, con lo cual se convierten en más barreras a la competencia, en lugar de menos.

La UNE menciona la eliminación del IVA para algunos productos. Pienso que es mejor ir eliminando todos los impuestos específicos y directos, en lugar de crear distintas categorías del IVA. La mejor opción es dejar vigente un solo impuesto, indirecto, como el IVA, y eliminar todos los demás.

Las demás propuestas, en general, son más de lo mismo que han ofrecido —y hecho— los gobiernos a lo largo de las últimas dos décadas: subsidios, semillas, abonos, asistencia técnica, créditos, alimentación escolar, etc. La mayoría de esos programas han sido infructuosos, y lo único que prometen los candidatos es que “ellos sí lo van a hacer bien”, de lo cual no hay ninguna garantía.

La propuesta de Pineda es la que pretende abrir más la economía, la de Mullet la que pretende regularla y controlarla más, y las de Torres y Ríos simplemente ofrecen profundizar las mismas políticas que ya se han intentado implementar. Lamentablemente, la visión que permea la mayoría de las propuestas se centra en lo que supuestamente puede hacer el gobierno por las personas —cuyo fracaso ya está más que demostrado—, en lugar de ir eliminando los obstáculos que el mismo gobierno pone para que las personas se puedan desarrollar.

Lo peor de todo es que ninguno de los partidos menciona nada sobre el tema monetario, que es donde se origina la inflación. Menos mencionan la manipulación del tipo de cambio que hace el Banguat, comprando dólares con la excusa de “acumular reservas”, lo que tiene una consecuencia doble sobre el precio de los productos. Por un lado, los productos importados son más caros de lo que podrían ser, debido a una tasa de cambio más alta que la del mercado, y, por el otro, generan inflación a través de la inyección de quetzales utilizados para “retirar” los dólares del mercado. O sea que impulsan tanto la inflación “importada” como la local, todo en el altar de evitar que el quetzal se aprecie. ¿Entenderán eso los candidatos? Tengo mis serias dudas.