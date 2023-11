El reciente embate del MP contra estudiantes y profesores de la Usac ha generado innumerables críticas y condenas a lo que se considera‭ ‬—con toda razón—‭ ‬un abuso y una fabricada persecución penal.‭ ‬Pero también ha colocado en el debate nacional‭ ‬—porque es el fondo del asunto—‭ ‬el botín político que representa la monopólica universidad estatal.

Hay temas que se consideran políticamente incorrectos de tratar,‭ ‬y este es uno de ellos.‭ ‬Quienes,‭ ‬activa o pasivamente,‭ ‬participan en la discusión terminan protegiéndose‭ ‬—no siempre de forma acertada—‭ ‬con el escudo tradicionalmente utilizado para contener cualquier crítica o propuesta de reforma:‭ ‬la autonomía universitaria,‭ ‬muchísimas veces mal entendida,‭ ‬y otras peor interpretada.‭ ‬La verdad‭ ‬—aunque golpee,‭ ‬lastime y duela—‭ ‬es que la Usac es un centro de poder del que muchos viven y otros más rentabilizan y aprovechan.‭ ‬La participación política que tiene en comisiones,‭ ‬decisiones,‭ ‬consejos,‭ ‬etc.,‭ ‬es enorme,‭ ‬además de contar con iniciativa de ley,‭ ‬inaudito en el mundo académico,‭ ‬pero sobre todo en un marco de principios democráticos,‭ ‬en el que no se sustenta de ninguna manera,‭ ‬como tampoco el poder del Colegio de Abogados.

El rectorado,‭ ‬la directiva y las decanaturas‭ ‬—además de otras entidades no menores como la asociación de estudiantes y foros similares—‭ ‬son tribunas poderosas desde las que se ejerce poder e influencia,‭ ‬y está repartido entre autoridades que tradicionalmente lo han aprovechado,‭ ‬generando un cierto equilibrio inestable.‭ ‬No recuerdo un debate serio‭ ‬—mucho menos una interpelación o investigación en el Congreso—‭ ‬sobre cómo se gastan anualmente centenas de millones en la Usac,‭ ‬la calidad educativa o la certeza de la titulación expedida,‭ ‬particularmente en estudios de posgrado,‭ ‬justamente por la influencia sobre políticos y magistrados allí graduados.‭ ‬La famosa‭ “‬tesis doctoral‭” ‬de Baldizón y la de un rector del momento‭ ‬no ofendieron ni tambalearon la arbitraria e ilegal decisión de autorizarlas.

Quienes eluden debatir sobre el fondo‭ ‬se van por las ramas del proyecto social que representa o cómo ayuda a los más necesitados,‭ ‬lo que tampoco es cierto.‭ ‬Si el Estado quisiera,‭ ‬verdaderamente,‭ ‬echar una mano a quienes no cuentan con recursos para pagar una universidad privada,‭ ‬debería subvencionar a la demanda.‭ ‬Esto es,‭ ‬becar a la persona para que pudiera elegir en qué universidad del sistema nacional desea estudiar,‭ ‬y no obligarlo a asistir a la monopólica universidad estatal,‭ ‬financiando la única oferta existente.‭ ‬El Estado sostiene a la universidad sin promover competencia alguna,‭ ‬lo que no representa una buena gestión pública ni la mejor ayuda a los ciudadanos.‭ ‬La Usac es un monopolio,‭ ‬y como todo monopolio abusa,‭ ‬encarece el producto y reduce la calidad‭; ‬recordemos que los monopolios únicamente existen porque los gobiernos los permiten y certifican.

Otro tema que no se debate‭ ‬—en la elección del rector—‭ ‬es la calidad académica que posee.‭ ‬Observe las últimas contiendas y comprobará que la discusión fue sobre la persona,‭ ‬su influencia,‭ ‬papel social,‭ ‬popularidad,‭ ‬etc.,‭ ‬pero en modo alguno sobre un currículo profesional destacado.‭ ‬Si de una universidad se trata es evidente que la calidad académica superior debería ser el principal referente,‭ ‬pero el tema no se aborda porque las características exigibles son más políticas que académicas.‭ ‬Tampoco,‭ ‬desafortunadamente,‭ ‬se termina con los abusos a los alumnos de nuevo ingreso‭ ‬—bromas,‭ ‬bautizos y otras formas de denominarlos—‭ ‬o con las agresiones sexuales de estudiantes y profesores.

¡No se enojen, sancarlistas‭!‬,‭ ‬más bien reflexionen para que sus hijos tengan una verdadera universidad competitiva y de calidad,‭ ‬y no un club político que se escuda en malas tesis,‭ ‬historia nacional ya superada,‭ ‬bochinches y poder,‭ ‬mucho poder.