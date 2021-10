El éxodo chapín se acelera

Guatemala se está vaciando a un ritmo cada vez más acelerado. La cantidad de guatemaltecos que han decidido ir a buscar un mejor destino al norte es mucho más grande de lo que la mayoría se imagina. Y lo peor es que la situación no va para mejor, los incentivos para irse cada vez son mayores, y los incentivos para quedarse languidecen. Cuando menos lo sintamos, vamos a quedar pocos que podamos “apagar la luz” cuando finalmente salgamos.

Mientras no haya suficiente inversión y se creen nuevos empleos, los guatemaltecos irán a buscar trabajo donde lo puedan encontrar. Jorge Jacobs

Propongo como primera evidencia las remesas, que continúan creciendo a un paso muy fuerte. Aunque la tasa de crecimiento acumulado continuó bajando en septiembre, se mantiene todavía en un 36.6 por ciento, por lo que sostengo que el crecimiento anual cerrará cercano al 30 por ciento. El Banguat ya subió su previsión al 22.5 por ciento, pero estoy seguro de que terminará más alto que eso, por lo que el Banguat probablemente vuelva a cambiar sus previsiones en lo que resta del año.

Ese nivel de crecimiento solo se puede dar si la “base” de migrantes se ha ampliado considerablemente. Con los datos del total de las remesas y el crecimiento del promedio de cada remesa mensual que se han dado este año, mi estimado sigue siendo que alrededor de un millón de guatemaltecos han emigrado a Estados Unidos en el último año, como consecuencia de la pandemia. Eso también sería congruente con los informes de algunas empresas en Guatemala que ya les está costando llenar las plazas de nivel bajo que tienen disponibles actualmente.

La otra evidencia que propongo es la cantidad de guatemaltecos que han capturado en la frontera entre Estados Unidos y México. Según la guardia fronteriza, en los once meses que van del “año fiscal” de ese país -de octubre a agosto, todavía faltan los datos del último mes, septiembre- han capturado a 258,689 guatemaltecos. Los migrantes que ya viven en Estados Unidos tienen un estimado que de cada 10 chapines que se van “mojados”, 9 logran llegar y a uno capturan en la frontera. Si utilizáramos esa relación, implicaría que habrían emigrado casi 2.6 millones, y que 2.3 millones habrían llegado a salvo. Sin embargo, esa cifra sí me parece muy alta, por lo que hice cálculos utilizando una relación más conservadora: de cada 5 chapines que emigran, 4 logran llegar y a uno capturan. Ello implicaría que habrían emigrado 1.29 millones y habrían logrado llegar a su destino 1.03 millones.

Esa cifra es casi exactamente la misma que da si dividimos el crecimiento en las divisas por el monto promedio de estas, por lo que esta me parece una cifra adecuada de cuántos guatemaltecos han emigrado a Estados Unidos en el último año.

Y lo más probable es que el éxodo continúe. Todos los incentivos están alineados para ello. En Guatemala no hay modo que se incremente la creación de empleo, mientras que en Estados Unidos cada vez hay más estadounidenses que no quieren trabajar, por lo que las plazas disponibles continúan batiendo récords. El resultado es completamente previsible.

Por otro lado, en un par de encuestas que vi recientemente, una privada y una pública, aproximadamente el 25 por ciento de todos los encuestados, de todas las edades, desde adolescentes hasta mayores de 60 años, están considerando la emigración como una posibilidad muy fuerte.

De allí que no importa lo que hagan los gobiernos para tratar de evitar la migración, mientras no existan las condiciones adecuadas, es decir, mientras no haya suficiente inversión que pueda crear nuevos empleos, los guatemaltecos irán a buscar el empleo a donde lo puedan encontrar.