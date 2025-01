Ideas

El primer año de Arévalo, en sus palabras (I)

“La dignidad, la solidaridad y el rechazo total a la corrupción definen a este gran movimiento que le da sustento al gobierno”.

Para continuar con mi “Experimento de las Antípodas”, hago con el discurso de un año de Bernardo Arévalo lo mismo que hice con el de Javier Milei. Presento las principales frases. Usted compárelos.

“Como presidente, estoy al servicio del pueblo y me corresponde conducirle por el camino que ha escogido de forma democrática… he aprendido mucho este año… he aprendido que contar con una familia que me apoya, un entorno de amigos que me anima, y un equipo de colaboradores competentes, es realmente importante… que mi ejercicio como presidente requiere la cercanía con la gente… la importancia de mantener firmes mis convicciones frente a la tentación de los atajos que se abren ante el ejercicio del poder… la importancia de tener presente que no nos va a alcanzar el tiempo para resolver todos los retos… y que por eso, no hay tiempo qué perder”.

“El país que estamos construyendo… es uno donde… simplemente se viva bien… Y llegaremos allí solo si sabemos avanzar con una convicción fundamental: Que el pueblo digno es primero… La dignidad, la solidaridad y el rechazo total a la corrupción definen a este gran movimiento que le da sustento al gobierno…

“Hemos conquistado importantes logros… Don Selvyn y doña Claudia viven hoy en una casa propia, que han adquirido a través del programa Mi Primera Casa… Ellos son una de las más de 1,200 familias que podrán recibir este apoyo… En unos días, miles y miles de niños, niñas, jóvenes y adolescentes iniciarán sus clases en más de las 36 mil escuelas del país, 11 mil de ellas renovadas… En 2024 se duplicó el apoyo económico para la compra de útiles escolares, beneficiando a más de 3 millones de estudiantes… miles y miles de personas tendrán un mejor acceso a servicios de salud… gracias a la inauguración de 14 nuevos centros de salud… por primera vez quienes necesiten atención en los hospitales… encontrarán que están abastecidos en un 92% con medicamento y equipos…

“Nuestro gobierno también ha llegado a las zonas más abandonadas del país… San Gaspar Ixchil… uno de los municipios más pobres del país y el primero en el que hemos eliminado el piso de tierra de todas las viviendas… gracias al programa Mano a Mano… con transformaciones en las escuelas y puestos de salud… en los 114 municipios que cubriremos con este programa…

“El programa de Bolsa Social, en el que hemos duplicado el número de familias beneficiarias, hasta alcanzar 50 mil hogares en situación de pobreza del área metropolitana… O el programa Bono Único, en donde alcanzamos más de 120 mil hogares rurales…

“Nuestra economía… alcanzó el mayor crecimiento en más de dos décadas llegando a 3.7% en 2024, con una de las tasas de inflación más bajas de los últimos años, de 1.7%. Para el 2025…podríamos alcanzar un crecimiento del 4%. Estos datos generan la confianza de actores económicos internacionales, como lo refleja el crecimiento de la inversión extranjera directa que este año alcanzó 1,650 millones de dólares…

“Hemos decidido incrementar el salario mínimo en un 10% para actividades agrícolas y no agrícolas, y en un 6% para el sector exportador y de maquila… este incremento incidirá en un aumento del consumo, que, a su vez, se traducirá en crecimiento y empleo. Un aumento justo, un aumento necesario, un aumento digno…

“Pero nunca alcanzaremos el bienestar compartido si no erradicamos la corrupción… hemos establecido una Comisión Nacional Contra la Corrupción… herramientas que fomentan la transparencia… como el Código de Ética y la Red de Integridad… hemos presentado ante el Ministerio Público más de 200 denuncias… hemos presentado dos iniciativas: la Ley de Beneficiarios Finales y la Ley de Protección de Denunciantes…”. Continuará…