Mirador

El pulpo y los cantos de sirena

El poder nacional se configura sobre una red —no clara para todos— en la que es necesario controlar determinados nodos. Una especie de tentáculos de pulpo que, al igual que el molusco, son dirigidos desde un centro coordinador.

Si hace un diagrama de quienes nominan a las distintas autoridades/instituciones del sistema de justicia (CC incluida), observará que sometiendo a algunas de ellas puede ir armando el rompecabezas para terminar por controlar a todas. La “más importante” de ese cuadro es la Corte Suprema de Justicia —porque participa en la posterior elección de la CC y del fiscal general—, coincidentemente la que estará en litigio en poco tiempo, cuando se activen las correspondientes —y manipuladas— comisiones de postulación.

Y mientras los malosos tradicionales —conocidos y condenados— siguen dominando la mayoría de los votos de los comisionados, el Gobierno se distrae con cantos de sirena, mientras es presionado por grupos que desvían la atención con noticias de problemas domésticos, pero que para nada contribuyen a evitar construir —o destruir— el mafioso sistema nodal.

Fuera del Congreso, ciertas universidades —principalmente la Usac— y el “honorable” Colegio de Abogados y Notarios (Cang) son fundamentales —y casi suficientes— para elegir la CSJ y el TSE, cúspide —teórica— del sistema de justicia y electoral. Una vez elegida la CSJ, desde ahí, y con la colaboración de los citados, se toma la Fiscalía General y la Corte de Constitucionalidad. En ese sencillo esquema, los magistrados de corte, indispensables para la elección de magistrados de la CSJ, se alinean para luego cobrar el precio de su reelección.

Dentro del Congreso, el otro Alejos hace lo propio para conformar un grupo de diputados disidentes o perdidos en esta nueva y “diferente” legislatura y que puedan rentabilizar su cargo, ahora que es más difícil conseguir aquel extra económico que generaban ciertas votaciones y las plazas fantasma de que disponían.

En el gobierno, lo urgente —lo único— parecen ser las denuncias contra la Fiscalía General, que por falta de sustento —jurídico y financiero— no prosperarán, y ver cómo campean un escenario que se les presagiaba favorable, pero que ha sido el más empedrado de todos los tiempos. O se centran en lo importante, o entre Semana Santa y el inicio de la época de lluvias no les va a quedar de otra que lamerse las heridas, al igual que al resto de ciudadanos.

Me da la impresión de que, nuevamente, cada uno jala agua para su molino, y el confuso panorama nacional, además de la cambiante coyuntura, nos distrae y centra la atención en pavadas —llenas de difusión mediática, eso sí—, en lugar de analizar aquellos puntos del esquema a los que hay que prestar atención.

El diseño institucional ha sido muy estudiado por los mafiosos que no devengan mucho tiempo en ver los resultados finales, sino en analizar el origen de la acción. Mientras el Cang siga teniendo ese poder cuasi absoluto, la Usac nombre a magistrados de la CC y ciertos decanos sean alfiles de sus dueños y señores, aquí no hay nada qué hacer más que el paripé cuatrienal al que nos hemos habituado y que, resignadamente, repetimos de forma equivocada para quejarnos luego durante otro período de tiempo.

En breve iniciaremos el ciclo en esta administración y surgirán idénticos problemas a los que hemos prestado atención con anterioridad —aunque sin cambiarlos—, y repetiremos los mismos errores: lamentos conocidos, mafias sabias y resultados esperados. Eso sí, nos quejaremos de lo corrompido que está todo, especialmente los políticos, sin advertir que no podemos esperar cambios con idéntica estructura.

Now, you know!, aunque creo que ya lo sabía.