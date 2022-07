En marcha las reformas a la Ley Electoral

Las reformas a varias leyes entre 2015 y 2016, entre las que se incluye la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) fueron hechas en un contexto que privilegiaba los controles extremos, bajo el argumento de que así se combatiría la corrupción. En la práctica, muchos de esos controles resultaron excesivos e imprácticos, lo que tuvo consecuencias muy distintas a aquellas que esperaban sus impulsores. De esa suerte que es necesario revertir algunos de esos cambios si se desea que el sistema funcione adecuadamente.

Un ejemplo de los problemas de las modificaciones a la LEPP son las relacionadas con la pauta publicitaria de los partidos políticos. Los requerimientos y las responsabilidades se pusieron tan estrictas que la mayoría de los medios simplemente prefirieron no participar en el proceso. Para las elecciones del año entrante ya se vislumbra un panorama similar, en el cual la mayoría de los medios de comunicación, especialmente los más grandes, se abstendrán de participar en el proceso, mientras no se cambie la normativa.

Esta semana finalmente se presentó el borrador del dictamen para las reformas a la LEPP. El tema principal es uno del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora se podría concretar: el voto directo por diputados. El TSE había propuesto un cambio que habría un poco las listas, pero se volvía bastante complicada su implementación y conteo. Como alternativa, el diputado Rivera, actual presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, planteó una solución votando las personas directamente por uno de los candidatos dentro de las listas, que me parece una solución más acertada y fácil de implementar.

Probablemente se podría hacer cambios mejores, pero en el contexto actual, pienso que esto es lo más factible. Jorge Jacobs

En esta opción los partidos siempre proponen una lista de candidatos, pero los ciudadanos votan por uno solo de todos los candidatos propuestos por todos los partidos. En la boleta se imprimirán las fotos y los nombres de cada uno de los candidatos, agrupados por partido y, dentro de cada partido, en el orden propuesto por el partido. Pero los ciudadanos votan por un solo candidato. Esta opción es muy sencilla y fácil de entender para cualquier votante, indistintamente de su grado académico o preparación.

Y por aquello de que algunos dicen que los votantes guatemaltecos no entenderán el sistema, es de notar que tanto en Honduras como en El Salvador ya se implementó —y ya se utilizó— uno similar. ¿Qué tendrían los votantes hondureños y salvadoreños de especial para entender el sistema, que los votantes guatemaltecos no tengan? Por si la votación no fuera lo suficientemente fácil, esta propuesta también facilita sobremanera el proceso de las boletas, ya que solo se tiene que contabilizar un voto por cada boleta y al final, solo se tienen que sumar los votos directos que recibió cada candidato. No hay fórmulas complicadas que utilizar. Es una simple y sencilla suma.

Probablemente se podría hacer cambios mejores, pero en el contexto actual pienso que esto es lo mejor que se puede hacer para que, por lo menos, los diputados distritales sean electos de esta manera el año entrante. Aunque esta pienso que es la reforma más importante. También es importante que se elimine la absurda prohibición de la “campaña anticipada”, que actualmente inhibe el libre intercambio de ideas. Así también es importante que se cambie el sistema de contratación de pauta, ya que el actual demostró ser un fracaso. También es importante que se quite la restricción de hacer encuestas 15 días antes de las elecciones.

Hay otras propuestas que habrá que analizar más profundamente para ver los efectos esperados y “no esperados” que pueden tener, pero por lo menos las que he mencionado me parece importante que se cambien antes de las siguientes elecciones