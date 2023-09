Informe del Doctor Dinero a Estrada Cabrera

El gobierno de los Estados Unidos de América decidió apoyar la reforma monetaria en Guatemala, designando para ello al profesor Edwin Walter Kemmerer, conocido como Money Doctor.

Kemmerer asesoró a los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera y al de José María Orellana. José Molina Calderón

El documento del Departamento de Estado de 1919, en inglés y en traducción libre al español, dice lo siguiente: Una única copia de este reporte en inglés estuvo en manos de los oficiales del Departamento (de Estado) en o antes del 14 de octubre de 1919. Copias mimeografiadas estuvieron disponibles en enero de 1920. Ninguna publicación, tanto en inglés como en español, fue hecha hasta inicios de 1921, cuando la traducción al español fue publicada en serie en el Diario de Centro América.

Kemmerer presentó el informe titulado, en inglés y en traducción libre al español, Propuestas para la reforma monetaria en Guatemala. Un reporte entregado al señor Manuel Estrada Cabrera, presidente de Guatemala, por Edwin Walter Kemmerer. 6 de septiembre de 1919, ciudad de Guatemala, Guatemala.

El informe dice así: Honorable señor: Comisionado por usted en junio (1919) para llevar a cabo un estudio del actual sistema monetario de Guatemala y para informarle a usted las medidas de reforma como yo las considero deseables, tengo el honor de entregar a usted el reporte que acompaño.

El reporte es necesariamente limitado a fases amplias del tema. Muchos detalles requerirán ser trabajados a lo largo que la reforma progrese y a la luz de la experiencia ganada en ese trabajo. Si la reforma es llevada a cabo y el gobierno de Guatemala lo deseara, el autor tendría el gusto de proporcionar al gobierno cualquier asistencia para trabajar detalles a futuros.

Durante dos meses de residencia en Guatemala, el autor recibió la más calurosa cooperación por parte de los funcionarios de gobierno, banqueros y hombres de negocios. Con la ayuda de todos estos caballeros, el autor desea expresarle su calurosa colaboración. Sin embargo, la ayuda proporcionada por tres personas ha sido tan grande y continua que el autor no puede más que expresar su agradecimiento por esa cooperación. Ellos son su excelencia señor Guillermo Aguirre, ministro de Hacienda y Crédito Público; señor Federico Sánchez de Tajada (sic), jefe de Protocolo; y el propio secretario del autor, doctor R. John Williams, profesor asistente de Economía en la Universidad de Princeton, quien con su amplio entrenamiento económico y conocimiento de América Latina, han sido invaluables para el autor en su trabajo. Con agradecimiento, señor presidente, por su valiosa colaboración, y las muchas cortesías que me ha proporcionado durante mi estancia en Guatemala. Soy (etc.). E. W. Kemmerer

El Informe Kemmerer, tal como lo publicó en 1921 el Diario de Centro América como folletín de 71 páginas, después de haberlo publicado en serie, lo tituló Proyecto de la reforma monetaria de Guatemala. La Introducción dice lo siguiente:

Entre los círculos oficiales, banqueros y hombres de negocios comprenden la actual condición económica de Guatemala y que están interesados en el desarrollo de los maravillosos recursos naturales, aparece la opinión, prácticamente unánime, de que la necesidad más urgente hoy para Guatemala es una reforma radical de su sistema monetario. El infrascrito ha observado que esa opinión prevalece en todas partes, tanto entre ciudadanos guatemaltecos como entre los residentes capitalistas extranjeros que están interesados en la inversión de capital en el país. Un cambio fijo mantenido por un sistema monetario científico, sostenido por reservas de oro convenientes y operado automáticamente como en los sistemas monetarios de los principales países de Europa y América, como existían antes de la Guerra (Mundial I), promovería el desarrollo económico de Guatemala.