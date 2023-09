Inicia la transición, pero sigue la incertidumbre

En el episodio de esta semana, las emociones siguen al tope. El sábado por la noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió suspender provisionalmente la suspensión provisional —valga la redundancia— de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla (MS). ¿Será que aquí se acaban las amenazas contra ese partido? Dudo mucho, pero veamos cómo transcurrió el episodio de esta semana.

El punto toral aquí es que los magistrados del TSE se lavaron las manos y no entraron a conocer el fondo del tema, que es si un tribunal penal puede o no suspender la personería jurídica de un partido político, sino que simplemente dijeron que no se puede hacer valer la orden del juez mientras se está en el proceso electoral, con lo cual lo único que hizo fue mantener al comatoso —el MS— conectado al respirador artificial un par de meses, pero cuando venza el plazo —el 31 de octubre— lo desconectarán nuevamente. O sea que, a menos que la Corte de Constitucionalidad emita una resolución distinta —que, por cierto, ya debiera haber contestado al MS si los va a amparar provisionalmente o no—, antes de que usted disfrute su fiambre el Congreso ya habrá regresado a los diputados del MS a la bancada de los “independientes”.

Me llamó la atención que la UNE por un lado siga diciendo que hubo fraude y exija una auditoría de las votaciones, pero, por el otro, también pida que se adelante la fecha de declarar concluido el proceso electoral. Eso es una completa contradicción, ya que, si albergan la idea de que se anule la elección y que se repita, lo que deberían buscar es que el proceso electoral se alargue, no que se acorte. Puede que piensen que, una vez concluido el proceso, se suspenda la personería jurídica del MS y, entonces, el TSE milagrosamente aceptará que hubo fraude, anulará las elecciones y convocará a unas nuevas. En ese ilusorio escenario pensarían los de la UNE que Semilla ya no se podría inscribir porque no tendría personería jurídica.

No sé quién asesora a la UNE, pero ese escenario simplemente no pasará. Si se concluye el proceso electoral, ya con los puestos asignados, pues ya están asignados. Si existiera la posibilidad de anular la elección y repetirla —lo que veo difícil— habría que tomar la decisión antes de que concluya el proceso electoral. Por eso es que lo considero una contradicción. Por supuesto que en Guatemala cualquier cosa puede pasar —en teoría—, pero anular la elección después de que se concluyó sí podría calificarse probablemente de “rompimiento constitucional”.

Por otra parte, también es de notar la falta de convocatoria del MS, que a pesar de que proclamaron ser víctimas de un “golpe de Estado” —casualmente despuesito de reunirse con Ventrell—, la manifestación del día siguiente no logró juntar a más de unas tres mil personas en la plaza central. Lo que sí es cierto es que, mientras más se les victimice, habrá más gente dispuesta a salir a las calles para defenderlos en contra de “los corruptos”.

Por lo demás, inició oficialmente el proceso de transición bajo la “veeduría” de Luis Almagro, de la OEA. Considero que el proceso de transición, desde un punto de vista técnico y operativo, avanzará sin mayores contratiempos.

El problema es lo legal y político alrededor. El juicio penal contra el MS y sus líderes seguirá, como quedó claro con las explicaciones que la fiscal general y el fiscal Curruchiche le dieron a Almagro. Ni Almagro ni el subsecretario Verma parece que los podrán convencer de lo contrario. Luego están los antejuicios contra los magistrados del TSE —¿ya renunció la magistrada Alfaro?— y los más de 20 casos en contra de varios partidos políticos. Las credenciales de Bernardo Arévalo y Karin Herrera les brindan un blindaje legal más fuerte, pero ¿resistirán los próximos embates?

Todo indica que la incertidumbre en torno al proceso electoral persistirá hasta que la nueva administración asuma el poder. Esté pendiente del siguiente episodio…