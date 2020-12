La corrupción y la división

Esta semana se celebró con bombos y platillos el Día Internacional contra la Corrupción. La celebración en el gobierno es retórica si no se enfrenta abiertamente a los corruptos y a la corrupción. En lo que va del año ha habido bastantes denuncias de corrupción, tanto en las compras relacionadas con la pandemia, como en las compras y contrataciones habituales de varios de los ministerios, sin embargo, ¡no pasa nada!

Harán la pantomima de reducir el presupuesto, pero al final, lo dejarán muy similar al que fue aprobado apresuradamente por el Congreso. Jorge Jacobs

Esta es otra de las razones que ha llevado a la ciudadanía a manifestarse en contra de un gobierno que considera que no solo no ha hecho mayor cosa por apretarse el cinturón, sino que, además, se tiene la creciente percepción de que apaña -si no es que fomenta- la corrupción. Por si ello no bastara, pareciera que la supuesta reconciliación entre el presidente y el vicepresidente no va a llegar muy lejos.

Es importante perseguir a los corruptos, pero estoy convencido de que es todavía más importante reducir las oportunidades para que las personas -sean burócratas, funcionarios o particulares- puedan robar los recursos de los tributarios. Ello solo se logra a través de reducir la discrecionalidad de las decisiones que pueden tomar los funcionarios, y de reducir el ámbito de actividades en las que el gobierno está involucrado. Si no se enfocan los esfuerzos en esos dos renglones, la persecución de los corruptos solamente logrará incrementar el costo de la corrupción, pero no la reducirá considerablemente.

Por lo menos en su discurso el presidente mencionó la importancia de establecer procedimientos electrónicos para reducir la discrecionalidad de los funcionarios. Habrá que ver qué tanto lo llevan a la práctica.

Fue interesante que el vicepresidente no fuera invitado a participar en esta celebración, lo que abona a la sospecha de que la supuesta reconciliación que se dio la semana pasada fue solo del diente al labio, y que la situación seguirá tensa. A ello se añade el mensaje que el vicepresidente envió a través de sus redes este miércoles, donde destaca que “nadie está obligado a obedecer instrucciones ilegales e ilegítimas”. ¿Será que con eso quiere implicar que la corrupción “viene de arriba”?

El presidente, por su parte, parece estar empeñado en socavar los lineamientos que él mismo planteó en el mensaje conjunto que dieron con el vicepresidente el viernes pasado. En el acuerdo publicado este miércoles, aparecen como parte del Gabinete de Reconstrucción ambos, por lo que, por simple jerarquía, él es a quien le tocaría presidirlo. A ello se suma que la dirección técnica le fue asignada al ministro de Comunicaciones, mientras que al vicepresidente, aparte de formar parte del Gabinete, no se le menciona para nada más.

Ante las críticas que se dieron luego de la publicación de este acuerdo, el gobierno se apresuró a publicar un comunicado “anunciando” la creación del Gabinete Específico de Reconstrucción, en donde especifica que la “coordinación general” estará a cargo del vicepresidente. Al parecer, la división entre ambos continúa, y el presidente solo va a ceder ante la presión.

Por si todo esto no fuera suficiente, el ministro de Finanzas también indicó que pedirán nuevamente al Congreso aprobar los dos préstamos que fueron aprobados -y cancelados- junto con el presupuesto 2021. El ministro argumenta que es para mejorar la tasa de interés pagada sobre ella, pero su petición pareciera apoyar la hipótesis de que harán toda una pantomima sobre la reducción del presupuesto, pero al final, lo dejarán muy similar al que fue aprobado apresuradamente por el Congreso.

¿Será que realmente quieren cambiar, o simplemente nos quieren dar atole con el dedo?