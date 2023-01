La guerra, en tiempo real

Conforme nos adentramos en 2023, uno de los temas principales a nivel global seguirá siendo la guerra en Ucrania. Hace un año difícilmente podríamos haber imaginado la gran tragedia que se viviría en ese país ese año, a pesar de que ya se escuchaban los tambores de guerra. Pero no es lo mismo verla venir que andar con ella. Y ahora, gracias a la tecnología y las comunicaciones, hemos sido testigos —a la distancia, pero casi en tiempo real— de una invasión y guerra como no se veía en mucho tiempo y que, en más de alguna ocasión, hasta estuvo cerca de llevarnos a la III Guerra Mundial. Millones de personas han buscado refugio en otros países. Otros muchos millones han tenido que dejar sus tierras, casas y posesiones para desplazarse a lugares no tan cercanos al “frente”. Una gran cantidad de infraestructura, edificios, plazas, pueblos y ciudades han sido arrasadas por el incesante bombardeo. Uno casi siente que está viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, pero no, es la cruda realidad que están viviendo millones de personas, amenazadas ahorita por el “general invierno”, luego de que los han dejado sin la infraestructura para guarecerse de él.

También nos hemos enterado de cómo la “resistencia” ha sido efectiva para contrarrestar a las fuerzas invasoras. La semana pasada, el New York Times publicó un artículo sobre las historias que han contado esos ciudadanos anónimos, los “partisanos”, que, viviendo bajo el dominio de los invasores, se dedicaron a minar sus esfuerzos para fortalecer su presencia en la región invadida. Los relatos de cómo los partisanos de Jersón fueron una pieza clave para que el ejército ucraniano lograra recuperar la ciudad son un tributo a la valentía de esas personas que arriesgaron su vida —varias decenas fueron asesinadas por los soldados rusos— para liberar a su ciudad de la ocupación rusa.

Así ha sido a lo largo de la historia. Cuando una fuerza invasora toma el control de una ciudad o región, debe librar batallas no solo contra las fuerzas regulares del ejército del país invadido, sino contra buena parte de la población que, tarde o temprano, se organiza en redes de “resistencia” que sirven como ojos y oídos de las fuerzas regulares y, en muchos casos, de cabeza de playa en los ataques contra los invasores. No siempre han sido exitosos, muchos han pagado con su vida la intrepidez, pero siempre han sido parte vital de los intentos por vencer a los invasores. Lamentablemente, la guerra en Ucrania nos ha traído al presente historias que hasta hace poco solo encontrábamos en libros y películas, en donde nos enterábamos de las hazañas de la resistencia francesa durante la invasión nazi, por ejemplo. Con el tiempo seguramente nos iremos enterando de muchas más de esas hazañas de héroes anónimos que, con su sacrificio, fueron sembrando las raíces de la victoria.

Pero esa victoria todavía pende de un hilo y cada vez se ve más lejana, en medio del fuerte invierno que azota actualmente a Ucrania. Los ataques con misiles y drones continúan arreciando, tratando de anular la infraestructura energética de Ucrania, crucial en medio de las temperaturas bajo cero. Aunque las fuerzas ucranianas han ido mejorando su tecnología y tácticas antiaéreas, al grado de que en los últimos días han podido derribar casi la totalidad de los drones “suicidas” iraníes enviados por los rusos. Pero ello difícilmente hará que los rusos desistan de seguirlos enviando, con lo que seguiremos viendo, a lo largo de todo el invierno, cómo las fuerzas rusas intentan acabar con la red energética ucraniana para doblegar la voluntad, no solo de su ejército, sino, especialmente, de la ciudadanía.

Así que hay que prepararse para un conflicto que probablemente seguirá todavía mucho tiempo. Debemos adaptarnos y aprender a navegar las aguas de este nuevo mundo.