La infraestructura vial del país: eje de desarrollo

Es sumamente importante que el Gobierno de Guatemala ponga la debida atención a qué funciona y qué no funciona para la inversión en infraestructura vial y para el mantenimiento de la infraestructura vial —corto plazo-. Además, es fundamental tener un equipo de planificación y presupuestación en lo que le hace falta al país en infraestructura vial para que sea de utilidad para todos los ciudadanos

—mediano plazo—.

El modelo actual del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) donde está incluida la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) es algo que no funciona bien desde hace mucho tiempo. La corrupción en el CIV ha sido señalada desde que yo me acuerdo, principalmente desde el gobierno de Cerezo. Ha habido varios ministros y viceministros acusados de corrupción, otros presos por corrupción, pero también muchos señalados de corrupción y falta de transparencia tanto en Caminos como en Covial. Desafortunadamente, en el Congreso de la República hay algunos diputados “electos” que operan o para beneficio propio o para alguien que se dedica a la construcción o mantenimiento de carreteras, que sirve para conseguir los “negocios” oscuros que resaltan algunas investigaciones y algunos medios de comunicación. Así no se cumple con el bien común.

El modelo actual del CIV, Caminos y Covial es algo que no funciona bien desde hace mucho tiempo. José Santiago Molina

Guatemala necesita hacer un giro de 180 grados en la inversión pública de carreteras y en el mantenimiento de estas, tanto de pavimento como de terracería, y dar pasos rápidos para llegar a tener la cantidad de carreteras necesarias para que sea un eje clave para la movilización adecuada de las personas y de los productos. Guatemala tiene suficiente presupuesto público para tener carreteras de primer mundo, inversión para pasar las de terracería a pavimentadas y abrir más de terracería. El país centroamericano que menos producto interno produce y que es criticado por la no elección libre de autoridades de gobierno (Nicaragua) tiene mejores carreteras que Guatemala. México, El Salvador y Panamá tienen mejores carreteras también y no digamos los países desarrollados. Recientemente estuve en España, donde tuve la oportunidad de manejar por diferentes carreteras del país. Tanto las carreteras de no peaje como las de peaje están en estado excelente. No solo el pavimento, sino que también bien pintadas, reflectores de noche funcionando, rotulación de primer mundo, puentes y túneles impresionantes, sin mucha policía vigilando el cumplimiento del límite de velocidad, sin mayor número de accidentes y sobre todo sin interrupción a la libre locomoción.

Los estudiantes deben tener los caminos adecuados para llegar a su centro de estudios, sobre todo en el área rural. Los que trabajamos, los que pasean y los que mueven productos también deben tener para su uso buenas carreteras. No solo es que no haya hoyos en las carreteras, sino que deben estar bien señalizadas, etc. Con tanta población en el área rural hay que ponerle mucha observación a la falta del funcionamiento adecuado de quienes deberían dar el mantenimiento a esas carreteras. Es fácil entender por qué la carretera de peaje de Palín-Escuintla y la VAS son de mejor calidad y mantenimiento. Hace falta tanto por hacer en Guatemala en infraestructuras, no solo lo vial, pero empecemos por arreglar lo que tenemos. Hay que cambiar las leyes y ejecutar apropiadamente. Hay una en el Congreso, la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Se necesita de voluntad política, de ley apropiada y de profesionales calificados. Si queremos un país desarrollado debemos empezar por invertir correctamente los recursos públicos y que esos sean bien vigilados por las autoridades diseñadas para esos propósitos, o si estas tampoco sirven, como es bastante comentado, hacer los cambios que se necesiten.