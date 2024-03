Desarrollo de país

La necesaria agenda de desarrollo de país

La plataforma Guatemala No Se Detiene plantea muchas de las soluciones a los problemas.

Guatemala necesita nuevamente enmarcarse en la ruta del desarrollo del país. Hemos pasado años muy difíciles por la corrupción, por la judicialización de la política, por la politización de la justicia, por la intromisión de ciertos extranjeros en temas nacionales, por un mal manejo del Legislativo, por la falta de tener justicia, pronta y cumplida, por la falta de certeza jurídica a las inversiones, por la terrible calidad del manejo de la cosa pública en muchísimas instituciones públicas, como el sistema de educación, la salud y el terrible manejo de la infraestructura.

El “High Level Economic Dialogue” será el espacio de agenda bilateral entre los gobiernos.

La plataforma Guatemala No Se Detiene, desarrollada por McKinsey & Company (empresa multinacional de consultoría estratégica), plantea muchas de las soluciones a los problemas del país. Si el gobierno que encabeza el presidente Arévalo lo toma como guía para darle rumbo a la gestión, agregando algunas acciones que hagan falta en algunos temas y/o lugares, Guatemala tomaría el camino de la prosperidad.

Después del período que he llamado el “río revuelto” (desde el 25 de junio del 2023 hasta hace poco), empiezo a ver que el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y la Usaid, dan paso a planteamientos como lo expuesto en diciembre por el subsecretario de Crecimiento Económico del Departamento de Estado, José W. Fernández.

La semana pasada se dieron eventos muy importantes entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala, donde fueron invitados gremios empresariales, representantes de empresas, miembros de sociedad civil, representaciones de pueblos indígenas y medios de comunicación. El subsecretario Fernández y quienes le acompañaron plantearon el nuevo enfoque estratégico basado en la cooperación y no en la confrontación, tomando como base la estrategia de las causas fundamentales de la inmigración ilegal.

El “High Level Economic Dialogue” será el espacio de agenda bilateral entre los gobiernos. Hoy está de visita el presidente Arévalo en Washington, por invitación de la vicepresidencia de los Estados Unidos, donde seguramente abordarán los temas de inmigración, de inversión estratégica en Guatemala, de control a la corrupción y asuntos de crimen organizado.

A los empresarios y los emprendedores de todo el país, que siempre estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por aportar al desarrollo del país, nos viene bien ese viraje. Bien manejado, hará que el Gobierno logre construir una agenda de desarrollo de país y deje atrás el período electoral y poselectoral del “río revuelto”. También tocará al Organismo Legislativo ordenarse, ubicando a los diputados independientes donde deben ubicarlos y trabajar con agenda de desarrollo de país la legislatura. A quienes guían el Organismo Judicial les tocará hacer lo suyo, pues ahí también hay acciones por llevar a cabo.

Tenemos que trabajar todos los ciudadanos honestos en la ruta de no permitir que nuestra sociedad sea condenada, como lo dijo la filósofa y escritora estadounidense nacida en Rusia Alissa Zinovievna, más conocida en el mundo de las letras como Ayn Rand. “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. Guatemala es un país donde debemos ubicar a los que no aportan al bien en el lugar que les corresponde. Necesitamos reglas y rumbo claros dentro del marco del estado de Derecho.