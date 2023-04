La relación de Guatemala con Estados Unidos

Estados Unidos de América es el socio comercial más importante que tiene Guatemala. Un tercio de las exportaciones de Guatemala van a los Estados Unidos (US$4.6 mil millones). Los productos que Guatemala exporta más a ese territorio son banano, café y textiles. Alrededor del 40% de las importaciones provienen de los Estados Unidos (US$8.2 mil millones).

Estados Unidos de América es la economía más grande del mundo, con un PIB anual de US$23.32 billones Vs. US$17.73 billones de China, que es la segunda economía mundial. Sin embargo, cuando se compara el PIB per cápita, el de Estados Unidos fue de US$70,248 (2021) Vs. el de China, US$12,556. Estados Unidos ha sido gobernado por el bipartidismo de republicanos y demócratas, en un marco de república federal constitucional, con elecciones libres cada cuatro años. En China, el Gobierno ha sido de un solo partido desde 1949, el partido comunista. Ahí se puede ver la diferencia del PIB per cápita.

Los países con los que Estados Unidos más intercambia (exporta e importa) productos y servicios son Canadá, México y China. Con China el intercambio es a favor de China, en US$383 billones. Durante el gobierno que encabezó Donald J. Trump (2017-2021), Estados Unidos logró modificar el tratado con Canadá y México (Nafta) e inició cambios con China. Buscó que en Estados Unidos se fabricaran más productos y promovió la inversión de empresas estadounidenses en países vecinos como los de América Latina.

Cuando el actual gobernante, Joseph Biden Jr., empezó a dirigir la nación más poderosa del mundo, se le complicó la relación con China por diferentes motivos y luego con Rusia, por la guerra de este país con Ucrania. Para Guatemala es sumamente importante atender las oportunidades que presentan las diferencias entre Estados Unidos y China, y de esa manera tener inversiones en suelo guatemalteco de empresas extranjeras que quieran salirse de China y fabricar cerca de Estados Unidos.

Estados Unidos de América es el socio comercial más importante que tiene Guatemala. José Santiago Molina

Por el covid, la administración Biden imprimió mucho dinero para poder ayudar a personas que dejaron de trabajar y a quienes aplicaron a programas de ayuda del Gobierno. Las consecuencias a corto plazo llevaron a los Estados Unidos a una inflación que no habían visto en cuatro décadas. Para frenarla y disminuirla han aumentado tasas de interés. Esas decisiones de políticos en la economía siempre traen consecuencias serias. Afortunadamente tienen un sector empresarial verdaderamente productivo, responsable de ser el actor principal en tener esa economía y que sea tan grande. Seguramente desde ahí resolverán el problema de empleo y de inversión.

En Estados Unidos hay un gran debate en política sobre los desaciertos de la administración Biden y su impopularidad creciente mientras se inicia la politización de la precandidatura por el partido republicano del expresidente Trump vía acciones judiciales como la de la semana pasada en la ciudad de Nueva York.

Ha habido inmigración ilegal a Estados Unidos desde México y América Central sin precedentes durante los últimos 26 meses. Empresarios guatemaltecos y la Municipalidad de Guatemala contrataron a McKinsey and Company para diseñar un plan económico de 15 años, el cual se conoce como Guatemala No Se Detiene. El proyecto busca, entre otros objetivos, crear 2.5 millones de empleos en 10 años. Es una buena manera de detener la migración ilegal, con la creación de más oportunidades.

El gobierno demócrata de Biden debe tener cuidado en sus decisiones, y no solo no errar en su política exterior, sino que debe cuidar las vecindades. Ya Honduras suscribió convenios con China y con Rusia. El Salvador, Costa Rica y Panamá tienen acuerdos con China, mientras que Nicaragua, con Rusia. Deben cuidar las relaciones con Guatemala e incrementar la actividad bilateral en todos los sentidos. Guatemala es un buen aliado.