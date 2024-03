Hagamos la diferencia

La transformación del amor: un legado inspirador

La asociación Con Amor Juliana, detrás de la cual late el corazón de Juliana, recordando que su corta presencia dejó una huella indeleble de esperanza para los “bebés prematuros”.

El 9 de marzo de este año, Luisa Rodríguez, acompañada de su esposo, familiares, personal médico y amigos, presentó su libro Cuando el amor nace antes. En sus páginas se despliega un relato conmovedor que trasciende las palabras para adentrarnos en el alma misma de la experiencia humana. Este relato narra la vida de Juliana, una bebé que, desde su llegada al mundo, se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad.

Juliana, la tan anhelada hija de Luisa, emergió prematuramente, envuelta en el cálido abrazo del amor maternal, pero también enfrentando las adversidades propias de su condición. Separada de su madre debido a su fragilidad, luchó valientemente contra las complicaciones que acompañan a los bebés prematuros. Sin embargo, su trayectoria vital fue marcada por un giro inesperado y desgarrador. Las dificultades económicas llevaron a Juliana a un hospital público, donde, si bien emergió triunfante de una operación, sucumbió a un virus implacable que la arrebató de este mundo tempranamente. Sin embargo, su partida no fue en vano, sino que se convirtió en el catalizador de una inspiradora iniciativa: la asociación Con Amor Juliana, liderada por su madre, Luisa Rodríguez, acompañada por Alex, un hombre con virtudes y cualidades, que ha sabido valorar el incondicional amor de una madre, “quien, a pesar de no ser el padre biológico de Juliana, la ama y tiene un espacio en su corazón para ella”; así lo expresa Luisa.

Esta asociación, forjada por el amor inquebrantable de una madre, se erige como un bastión de apoyo para los padres de bebés prematuros, así como un tributo de gratitud hacia los médicos y enfermeras que dedican sus vidas a la noble labor de salvar otras. Desde el dolor más profundo, surge un propósito mayor: transformar la pérdida en esperanza, la oscuridad en luz. El enfoque de la asociación es apoyar a padres de bebés prematuros, tanto en hospitales públicos como privados, y mostrar agradecimiento a médicos y enfermeros de hospitales públicos mediante acciones como medicinas y equipo básico para los prematuros una vez son dados de alta de los hospitales, refrigerios para el personal médico y enfermeras, equipos e insumos para los hospitales públicos. Para financiar estas acciones se han realizado varias actividades, entre ellas una “carrera por los prematuros”, rifas, “la bailadita de Tito Rivera”, “lucha libre por los prematuros” y “familias en acción”. Su lema, “transformar el dolor en amor, prodigándolo a los demás”.

Detrás de cada acción de la asociación late el corazón de Juliana, recordándonos que su corta presencia en este mundo dejó una huella indeleble en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Su legado trasciende el tiempo y el espacio, desafiando incluso la sombra del egoísmo y la insensibilidad, por ejemplo. El desgarrador mensaje de su expareja: “Hablé con mis papás, ellos me apoyan en la decisión de no estar contigo. Perdón, me siento culpable. Yo te voy a apoyar con el bebé, pero por el momento no me busques más”. En última instancia, Cuando el amor nace antes nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor y la capacidad del ser humano para convertir el sufrimiento en generosidad, la pérdida en acción solidaria. A través de la historia de Juliana, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor puede iluminar nuestro camino y conducirnos hacia la redención. Que su memoria perdure como un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan la adversidad, inspirándonos a convertir nuestras propias tragedias en actos de amor y bondad hacia los demás.