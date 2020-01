The Economist es una prominente revista británica que se publica semanalmente de manera continua desde 1843. Quizás a manera de síntesis de su número dedicado a pronósticos y observaciones para el año siguiente, la revista publicó un corto video en Youtube, con el título “¿Cuáles serán las más grandes historias en el 2020?”, resaltando cinco.

Temo más a lo que harán los gobiernos y la ONU en su nombre, que al cambio climático. Fritz Thomas

El primer tema resalta el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, a quien califican de “eco guerrero”. Su sinfonía Pastoral será usada en el 2020 para “unir al mundo para actuar en contra del cambio climático”, porque Beethoven “amaba la naturaleza y su música continuará fijando el tono para el futuro”. Es preocupante lo que pueda significar “unir al mundo contra el cambio climático”. A algunos puede parecerles romántico y alentador, a mí solo me conjura imágenes de manifestaciones violentas e intolerantes y gobiernos empoderados para aniquilar la libertad y expoliar en nombre del cambio climático. Temo más a lo que harán los gobiernos y la ONU en su nombre, que al cambio climático. Yo también amo la naturaleza y pienso que los problemas de la contaminación se irán resolviendo con innovación empresarial en mercados libres y no con dictados de gobierno, que solo empobrecerían a la humanidad.

Según The Economist, el 2020 será el año en que las enfermeras recibirán la atención y reconocimiento que merecen; la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado “el año de la enfermera”. Excelente, no tengo problema con esto, ¡vivan las enfermeras!

El tercer tema resaltado se relaciona con las olimpiadas que se celebrarán en julio del 2020 en Tokio —concretamente que nuevas reglas hacen más fácil que mujeres transgénero puedan competir en deportes con mujeres. Esto se refiere a personas que son biológicamente hombres, pero se autoidentifican como mujeres. El requisito olímpico es que hayan suprimido sus niveles de testosterona durante al menos 12 meses. Esta política es una sumisión a la corrección política incluyente posmodernista, una negación de la ciencia e injusta para las mujeres. La biología es contundente: es varón si tiene cromosoma Y, es hembra si tiene cromosoma XX. Para ser “incluyente”, podría crearse una categoría aparte para género autodefinido, con el costo y complicación que esto implicaría, para acomodar al 0.5% de la población de los países del G7. Pero no arruinen el deporte femenino. No se ve hombres trans —mujeres biológicas— compitiendo en deportes masculinos.

Otro tema es la posibilidad de una recesión global en 2020, resaltando como principal riesgo la guerra comercial entre EE. UU. y China. Este enfoque abre la puerta para que, si llegara a darse tal recesión global, pueda achacársele la culpa a Donald Trump. En mi opinión, esta recesión es prácticamente inevitable, no necesariamente en 2020 ni por Trump. Los culpables son los bancos centrales de los países desarrollados, en particular EE. UU., la Unión Europea, Japón y China, que desde 2008-2009 han bajado artificialmente la tasa de interés, inundado los mercados de liquidez para “estimular” sus economías. La burbuja eventualmente va a reventar.

El quinto y último tema en el video de The Economist es la elección presidencial en EE. UU. en noviembre del 2020. El sesgo contra Trump es tan fuerte y evidente que daría risa si esta revista no gozara de tanto prestigio y trayectoria. Trump tiene a 98% de los medios “objetivos” en contra. A pesar de ello, creo que ganará en el 2020 y los editores de The Economist estarán tan tristes como cuando los, a sus ojos, ignorantes ciudadanos británicos votaron a favor del brexit.