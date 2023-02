Liderazgo con decencia y eficiencia

Durante las últimas dos semanas, tanto en la familia, en la empresa, en el gremio y con amigos, hemos conversado sobre por quiénes votar en las elecciones de 2023 para los distintos cargos de elección popular. La respuesta más marcada es que votemos por personas decentes, y en el caso de binomio presidencial y alcaldes, no solo por decentes, sino también por eficientes con probado liderazgo y resultados positivos en gestión privada o pública, o ambas.

La ciudadanía debe conocer la hoja de vida de cada candidato para poder evaluar bien y de esa manera no votar por cancioncitas, por regalos en la campaña o por promesas emocionales en discursos o mensajes en medios ya en la campaña. Guatemala merece los mejores en la administración pública y en el Congreso de la República.

Los gobernantes deben velar por la salud de las personas que no tienen acceso a servicios privados, por la desnutrición infantil, por la educación pública a nivel de primaria, secundaria y universitaria; por la seguridad ciudadana y por la infraestructura adecuada. Además se necesitan gobernantes y gobiernos —nacional y local— que sean facilitadores a la inversión, para que se creen oportunidades para muchos y que haya prosperidad en todo el país. Solo creando más riqueza se reduce la pobreza.

La democracia, la república con su división de poderes y la economía de mercado libre funcionan bien en un adecuado estado de Derecho para desarrollar el país. No se necesitan gobernantes ni gobiernos que quieran dividir el país en varios estados, confrontando clases y etnias, y tampoco se necesitan gobernantes ni gobiernos que quieran emplear a todos los que buscan empleo fácil vía la política. Es sumamente importante darse cuenta de quiénes se reciclan para seguir viviendo de la cosa pública y quiénes no son líderes positivos, decentes o eficientes. Son servidores públicos los que vamos a elegir, no políticos ni politiqueros vividores. Los ciudadanos demandamos a los servidores públicos que usan nuestros impuestos cumplir con su gestión eficiencia y transparencia.

Votemos por personas decentes y eficientes con probado liderazgo. José Santiago Molina

Las 340 corporaciones municipales y sus alcaldes son tan importantes como el presidente del Ejecutivo. Guatemala necesita carreteras existentes, tanto pavimentadas como de terracería, en buen estado, y necesita muchas más carreteras para que las personas y los productos puedan moverse adecuadamente. En 2022, el Congreso de la República no solo aprobó para el 2023 un presupuesto grande para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sino también para los Consejos de Desarrollo.

Hay dinero para cumplir con su deber. Las empresas públicas portuarias también deben corregir mucho en su gestión, tanto en eficiencia como en mayor inversión, para ampliar y mejorar los servicios a los usuarios. Analicen por qué el servicio de aerolíneas se amplia en destinos y en frecuencias dentro del territorio nacional. El mejor ejemplo es Guatemala-Flores, Petén, por vía aérea. Muchos que manejaban y/o que se transportaban en autobús han optado por el uso de aerolínea, por el tiempo que pierden por vía terrestre.

El mayor gobierno local, el de la ciudad de Guatemala, se caracteriza por velar por las personas y las familias, pero también gestiona socialmente bien y mantiene planes de inversión en la ciudad para facilitarle al ciudadano la movilización. Además, cuenta con planes de desarrollo de la ciudad, los cuales lleva a cabo el inversionista privado.

En el interior hay tanto por hacer, tanto por producir y tanto por desarrollar que requiere de la facilitación de las instituciones públicas para que el emprendedor y empresario hagan las inversiones. Hay un bono demográfico que atender. Hay cómo atenderlo si los gobernantes apoyan con su liderazgo positivo, facilitándole a la ciudadanía los accesos a los sitios de producción.