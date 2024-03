Por la libertad

¿Más dinero de USA para detener la migración?

La gente vota con sus pies. Van de lugares donde no hay oportunidades hacia los que abundan.

El pasado 25 de marzo, la Casa Blanca publicó en su sitio de internet que la vicepresidenta de Estados Unidos de América anunciaba nuevas iniciativas para fortalecer la relación entre ese país y Guatemala y abordar las causas fundamentales de la migración desde Guatemala. Cualquiera diría “qué bueno”, pero es más de lo mismo, dinero para proyectos que no llegarán a la raíz del problema.



La migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América tiene una principal razón, la económica. La gente vota con sus pies. Van de lugares donde no hay oportunidades hacia los que abundan. Por lo tanto, la solución a la migración de guatemaltecos hacia ese gran país es crear más oportunidades de mejora de vida en nuestro país. No hay nada nuevo por descubrir. Basta conque apliquemos lo que han hecho todos los países desarrollados cuando eran subdesarrollados. No se trata de otorgar más fondos que manejarán entidades estatales como la Usaid. Las intenciones pueden ser las mejores y muchos proyectos interesantes positivos, pero si se quiere resolver en serio la migración de indocumentados a Estados Unidos de América se deben resolver primero los problemas que causan que no tengamos más inversiones de capital.



La vicepresidenta Harris propone una ayuda de US$170 millones dividida en muchos proyectos. Entre ellos, lo único que veo positivo es reforzar y transformar las instituciones de seguridad y justicia, para lo cual otorgará US$50 millones. Esto debería ser la función principal del gobierno de Guatemala y la prioridad. Sigo creyendo que el problema principal de nuestro país es la falta de un verdadero estado de Derecho. Nuestro sistema de justicia da pena. No puede prosperar un país donde siguen las extorsiones, asesinatos, violencia criminal, invasiones de fincas, robos, estafas, etc.



El sistema de justicia es lento, ineficiente y en muchos casos, corrupto. Así, muchas oportunidades que tengan inversiones de capital, es decir, que se construyan más fábricas, industrias y comercios que incrementen nuestra productividad brillarán por su ausencia. Si se arregla el sistema de justicia estoy seguro de que las inversiones vendrían masivamente. Solo de esta manera comenzaríamos a acumular suficiente capital para prosperar. Los países desarrollados comenzaron a acumular capital y hoy cuentan con una enorme infraestructura en todo sentido. Enormes inversiones en edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, instalaciones del tipo que sea. Adicionalmente, el sistema de justicia funciona mucho mejor que en nuestros países. Se descartan miles de acusaciones espurias pero se actúa rápido con los ataques a la vida, la libertad y la propiedad.

La migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos de América tiene una principal razón, la económica.





Uno puede emprender un negocio, pero si no cuenta con la seguridad y justicia para mantenerlo, lo cierra. Esas oportunidades perdidas son las que nos urgen. Pero ¿quién en su sano juicio quiere abrir una empresa si va a ser extorsionado? Esto, adicional a todo el viacrucis de papelería, permisos y licencias que hay que obtener antes de comenzar a operar el mismo. La solución a la migración masiva de indocumentados hacia el país del norte está en manos de nosotros. Si en verdad queremos resolver el problema, no debemos esperar soluciones parciales que vienen de fuera, debemos comenzar nosotros mismos arreglando lo que no funciona. Hay mucho por hacer y poca claridad en lo que hay que hacer. Guatemala tiene la posibilidad de generar muchas oportunidades y convertirse en un país próspero en pocos años. Si comenzamos con nuestro sistema de seguridad y justicia habremos solucionado el principal problema que nos impide un mayor crecimiento económico.