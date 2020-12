MBA guatemalteco en el top 25 del FSO

El FSO Ranking, efectuado por la consultora de investigación de mercados Hamilton, en colaboración con Emagister, es el “ranking sobre instituciones de formación superior online de habla hispana” que buscan posicionar la educación superior en línea como una educación de alto nivel. Ahora, en tiempos de la pandemia del covid-19, este tipo de educación demostró ser la mejor opción para continuar los estudios sin ninguna interrupción. El FSO pretende proporcionar información comparativa entre los diferentes MBA y máster con un mínimo de docencia en línea del 80% y una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, EE. UU. y España. Según varios medios, este estudio es el referente por excelencia para alumnos y el sector académico de los países de habla hispana.

Por cuarta ocasión consecutiva, la Maestría en Administración de Negocios de FACTI-Galileo aparece en el top 25 del FSO Ranking. Samuel Reyes Gómez

En el ranking 2020 participaron 60 instituciones más que en el 2019. La Maestría en Administración de Negocios de la Facultad de Ciencia Tecnología e Industria de Universidad Galileo, por cuarto año consecutivo, figura en el top 25 de este ranking en el que figuran también 15 maestrías de España, cuatro de México, una de Colombia, una de Perú, una de EE. UU., una de Puerto Rico y una de Panamá. El estudio muestra que los alumnos que finalizan este tipo de maestrías, logran de media un aumento salarial del 25%. En este año el interés por estudiar un MBA online se incrementó. Según información de Emagister indica que, aunque se observó el cierre de algunos programas o centros y se dio el aplazamiento de algunas convocatorias en forma presencial y semipresencial, la demanda online aumentó en un 40% y la oferta en un 14%. La investigación muestra que el 87.8% de los estudiantes indicaron que el programa “supero mucho o bastante” sus expectativas y un 18% afirmaron que se matricularon en esta modalidad por prevención del covid-19. Los alumnos también afirmaron que el teletrabajo fue la causa principal que les estimuló a matricularse. Nueve de cada diez alumnos han encontrado un empleo después de finalizar el programa.

El ranking combina tanto aspectos web como aspectos métricos tradicionales dividido en tres grandes sub apartados: a) Institución: que valora datos públicos de la red sobre presencia online y su influencia en redes sociales, así como la reputación del programa analizado b) actores: valora aspectos sobre profesores y alumnado y c) Formación: que mide el perfil de los estudios que va a cursar el alumnado, tanto a nivel general de la institución como a nivel particular centrándose en el master/formación superior/MBA.

La pandemia del covid-19 obligó a realizar las clases por medio de internet, pero es importante diferenciar las “clases remotas” que se obligan realizar en forma sincrónica generalmente por videoconferencias en alguna plataforma ad hoc en horarios establecidos para adecuarlos de igual forma al regresar a las clases presenciales y las “clases online” que son completamente asincrónicos, con materiales y actividades adecuadas para un aprendizaje totalmente virtual. Las clases virtuales cuentan con videos, contenidos en línea, chat y foros para interactuar con los catedráticos, videoconferencias programadas y grabadas para que los estudiantes que no puedan verlas las observen en diferido, así como con actividades adecuadas al entorno del aprendizaje, y recursos tecnológicos que continuamente ingresan a la web. Antes de la pandemia la Facultad de Ciencia Tecnología e Industria tenía más de mil alumnos en los diferentes programas virtuales que ofrece y esto le facilitó seguir sirviendo de inmediato, en forma remota las clases que antes eran presenciales sin afectar la educación proporcionada a los alumnos en general. Los catedráticos también pudieron mantener sus plazas laborales sin complicaciones.