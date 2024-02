Milei sigue sorprendiendo

Por la libertad

Para los libertarios o liberales clásicos, el que Milei tenga éxito implicará un ejemplo a seguir en todo el mundo que quiera mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes. Aquí aprovecho a hacer un resumen, a riesgo de equivocarme, de lo que hasta ahora entiendo que va ocurriendo en la Argentina de Milei como presidente.



Cinco días después de haber firmado el decreto, la ley Ómnibus entró en vigor y sigue aún.

Durante su campaña, Milei fue muy irrespetuoso con muchas personas, entre oponentes y amigos con los que tenía alguna diferencia en temas políticos y económicos. Pero fue también durísimo con el mismo Papa. El papa Francisco anda bastante perdido en temas económicos que son, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, opinables. Milei acaba de hacerle una visita al Papa en la cual ambos demostraron una gran empatía. El resultado fue muy bueno, conciliatorio y de una amistad inesperada, dados los antecedentes. En política, mientras se está en campaña se dicen tantas barbaridades, pero cuando se llega al poder, como jefe de Estado, las cosas cambian y nos sorprendemos de algunas acciones que parecen contradictorias a lo expresado anteriormente. La reunión fue un éxito y esto une más a Milei con esos grupos de católicos que se sintieron ofendidos por el mismo. Al menos, eso pienso, lo cual le da un poco más de popularidad. Me agradó ver que Milei le regaló al Papa tres grandes libros: La Acción Humana, de Ludvig von Mises; La fatal arrogancia, los errores del socialismo, del premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek; y el tercero es una recopilación de artículos del profesor Jesús Huerta de Soto. No creo que el Papa los lea, pero alguien podrá leerlos en el Vaticano. Antes había visitado Israel solidarizándose con ellos y afirmando la amistad que los une.



En cuanto a las medidas principalmente económicas tomadas por Milei, resulta que, de acuerdo con la Constitución, se pueden aplicar algunas por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso. El paquete de leyes que pasó Milei al Congreso y que le han llamado “Ley Ómnibus”, por la cantidad enorme de leyes que conlleva, no pasó en el Congreso y fue retirado. Esto significa que empiezan de cero, pero no quiere decir que no estén en vigencia. Cinco días después de haber firmado el decreto, la Ley Ómnibus entró en vigor y sigue aún. Aunque el Congreso no la aprobó, tampoco la reprobó; mientras tanto, se está aplicando en el país. Lo que no podía hacer por temas constitucionales es modificar los impuestos. Estos solo los puede aprobar o reprobar el Congreso. Muchas de las cosas que Milei propuso ya están funcionando. Ha podido cortarle el chorro de dinero a los gobernadores, lo cual los tiene muy molestos, y de ahí tanta oposición a aprobar sus leyes. Milei quería bajar impuestos, aunque temporalmente haría un ajuste mientras equilibraba las finanzas. No lo logró y de todos modos va a disminuir el déficit enorme que tiene el Gobierno. Tampoco entró a dolarizar la economía desde el inicio, cosa que había ofrecido en campaña. Entiendo que está esperando a que se estabilice un poco el tipo de cambio y se ajusten las finanzas para poder proceder y quitarle así el control del dinero a quienes dirigen el Banco Central Argentino. ¿Por qué quitarles el control? Porque ya nadie confía en ellos. Tanto daño han hecho a la economía con corralitos, hiperinflaciones, controles de tipo de cambio que lo mejor es eliminar de tajo el que puedan manejar algo tan importante como es el dinero. Ciertamente quedará en manos de otras autoridades, las de Estados Unidos de América, pero estas tienen mayor credibilidad que las de Argentina. Al menos, aunque también se portan mal, no lo hacen tan descaradamente como las autoridades monetarias argentinas.