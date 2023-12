Nochebuena y Navidad 2023

Como si nada ya estamos por celebrar la Nochebuena y Navidad de 2023. Una de las celebraciones más importantes en Guatemala y del mundo cristiano. Una tradición muy arraigada en las familias de antaño que aún hacen sus nacimientos en el hogar y decoran la casa para conmemorar el nacimiento del niño Dios. Pero más allá de que este sea el origen de esa celebración, ocurre que incluso creyentes o no se unen a celebrar en armonía porque es una fiesta eminentemente familiar.

Las cosas cambian y si uno se lo propone y persigue sus mejores sueños, nada será imposible. Ramón Parellada

También es época de carreras, de ir y venir, de convivios, celebraciones entre amigos, compañeros del trabajo, universidad, colegio. Siempre con la intención de recordar que en esta época estamos más dispuestos a dar que a recibir y nos recordamos de aquellos que no han sido tan afortunados como nosotros. Solemos ser más caritativos, nos proponemos apoyar en el nuevo año y dar un poco de lo nuestro para ayudar a otros.

En esta época recordamos también a aquellos amigos y seres queridos que ya no están con nosotros. Cuántas navidades pasamos junto a ellos y disfrutamos su presencia. Cuántas enseñanzas de vida nos dejaron. Los honramos recordándolos y adoptando para nosotros mismos lo mejor de ellos. Eso nos recuerda que la vida es efímera y que hay que vivir cada día y cada momento como si fuera el último de nuestros días. Recordar a quienes no están es un acto de amor y debería convertirse en un acto más de alegría y agradecimiento por el tiempo compartido. Al inicio, cuando es muy reciente la partida de estos amigos o seres queridos, es duro, pero con el tiempo vamos recordado y celebrando lo mejor que ellos nos dejaron, su legado de enseñanzas y virtudes.

Mientras estamos celebrando esta tradición que es época de paz y amor, época de amistad, empatía y comprensión, me suena contradictorio mucho de lo que hemos vivido en nuestra querida Guatemala, con tanta polarización. Ahora hacemos una pausa para estar todos en paz, pero nos hemos faltado el respeto durante mucho tiempo por motivos ideológicos, por apoyar a un candidato o a otro, o por diversas razones. Hemos entrado en una fase de irrespeto al otro solo porque piensa diferente. Si queremos ser respetados, debemos respetar. Yo soy responsable de mis propios actos, no de los demás, y aunque estemos en desacuerdo en todo considero que el respeto es fundamental para la convivencia pacífica en una sociedad con diferentes creencias, ideologías, tradiciones, etc…

Pero esto de la polarización ocurre hoy en día en muchos lugares por diferentes motivos. Basta ver que mientras aquí celebramos en paz, en Israel hay sufrimiento por una guerra contra los terroristas de Hamás y en Ucrania otra, contra la invasión de Rusia. El mundo sigue polarizado por diferentes motivos, temores, amenazas, algunas que posiblemente nunca se vayan a concretar, pero igual causan tensión.

Leí algo muy lindo en un sitio de internet llamado Coffee, Quotes and Me que me gustó mucho y lo comparto aquí: “Independientemente de los detalles, recuerde que esta temporada de alegría es a menudo una temporada de tristeza para muchos. Sea amable, sea generoso, brinde amor, brinde ayuda y, al menos, no le haga pasar un mal rato a la gente”. Me pongo a pensar que ciertamente hay quienes lo pasarán solos en esta Nochebuena, lejos de sus familiares más queridos, viviendo la ausencia de alguien cercano; otros, sin tener siquiera algo que comer, y por las razones que sean, muchos, en soledad. No debería ser así. Las cosas cambian y si uno se lo propone y persigue sus mejores sueños, nada será imposible. Les deseo a todos una muy Feliz Nochebuena y Navidad.