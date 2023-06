Pérdidas por incumplimiento tributario

Las consecuencias de los incumplimientos tributarios pueden constituir un obstáculo para las empresas y los efectos podrían significar cuantiosas pérdidas de dinero, entre otros perjuicios más e incluso llevar al cierre de operaciones de algunos negocios.

El debido cumplimiento de obligaciones tributarias evita pérdidas económicas a las empresas. Óscar Chile Monroy

Por nuestro ejercicio profesional de asesoramiento fiscal durante más de treinta años, nos hemos dado cuenta que los problemas impositivos se presentan en todos los niveles porque no se le presta la debida atención a la cosa fiscal y de manera general podemos mencionar la falta adecuada de documentación de costos y gastos, ausencia de contratos, no observar los topes de gastos, pagos a empleados no deducibles, mala aplicación de depreciaciones, acreditamientos incorrectos de créditos fiscales, falta de bancarización, no coincidencia de inventarios finales e iniciales, error al trasladar créditos fiscales, ausencia de documentación de depósitos bancarios, equivocación o falta de retenciones a empleados y proveedores, no respetar el período fiscal, carencia de conciliaciones bancarias, libros no actualizados, entre otros más, la lista sigue. Además de lo indicado se presentan también gran variedad de controversias con el ente fiscalizador y ellas surgen por la discrepancia en la interpretación de las leyes fiscales, ya que la Administración Tributaria las interpreta de una manera y el contribuyente de otra, dando así lugar a procesos de defensa fiscal.

Es importante indicar que el incumplimiento y las controversias tributarias son problemas que afectan a numerosas empresas en todo el mundo y el desenlace al no cumplir con las obligaciones fiscales puede ser devastador, tanto para las finanzas de la empresa como para su reputación. Uno de los aspectos más obvios de las pérdidas financieras que causa son las multas y los intereses que establecen las leyes fiscales y que en el caso de los recargos estos pueden llegar a constituir sumas espantosas superando hasta tres o más veces el monto del impuesto omitido, todo lo cual representan un duro golpe en el flujo de efectivo de los negocios, porque el dinero que se destina al pago de multas e intereses podría utilizarse para invertir en el crecimiento de la compañía, contratación de nuevos empleados, adquisición de tecnología y equipos más modernos, etc.

Además de las pérdidas financieras directas, el incumplimiento tributario también puede tener un impacto en la reputación del contribuyente sobre todo cuando el caso se expone a los medios y ello puede llevar a la pérdida de clientes y socios comerciales, así como a una disminución de la confianza en la marca de la empresa y en el caso de un profesional el daño a la reputación es grave.

Para evitar pérdidas financieras por incumplimiento tributario es fundamental que las empresas lleven a cabo una gestión fiscal adecuada, la cual implica mantener la documentación legal y registros precisos de las transacciones, cumplir con las exigencias de las leyes y los plazos de las declaraciones y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. Además es importante mantenerse actualizado de las disposiciones de las leyes y regulaciones tributarias vigentes, así como estar al tanto de los proyectos de reformas fiscales y así estar preparado para adaptarse a los cambios que puedan surgir.

En conclusión, el incumplimiento tributario puede ocasionar consecuencias financieras significativas para las empresas. Las multas, sanciones e intereses merman el efectivo y puede restar oportunidades de crecimiento e inversión, así como el daño a la reputación empresarial o profesional, son algunas de las formas en que los contribuyentes pueden sufrir pérdidas debido a la inobservancia de las regulaciones fiscales y para evitar esas y otras situaciones, las empresas deben adoptar una gestión fiscal precisa.