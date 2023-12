Propósitos para el 2024

Como si nada se nos fue el 2023 y ya estamos por iniciar el 2024. Todos los años, hago una pausa en esta semana para meditar sobre nuestros propósitos del año nuevo, y ahora no será la excepción. Cada uno tendrá sus propias metas que alcanzar y una buena idea es que cada quien las escriba en un papel, la pegue en alguna parte visible de su escritorio o el lugar donde más suele pasar el tiempo y la ponga en práctica con constancia y determinación. Muy importante es que esa lista se convierta en una forma de vida y no en otro papel más que adorna nuestro lugar favorito.

…nos quejamos de que los políticos son esto o aquello, pero ¿qué hacemos nosotros para influir en tener mejores políticos? Ramón Parellada

He escuchado que los propósitos más comunes son cosas personales que a cada uno le cuesta lograr en sus vidas. La gente quiere mejorar ciertos aspectos que reconoce que le fallan y saben que mejorará su vida si los aplica. Algunos de ellos podrían ser: hacer más ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, dejar de tomar o reducir la ingesta de alcohol, ahorrar más dinero, leer más, tratar de viajar más, pasar más tiempo con la familia, estudiar algo nuevo, dedicarse a ciertas actividades a las que antes no le dedicaba tiempo, buscar la forma de reducir el estrés —yoga, meditación, pensar positivamente—, ser más amable y empático con los demás, etc. Cada quien tendrá su propia lista de cosas personales que en general le ayuden a vivir más y mejor, a sentirse mejor consigo mismo, que le incremente el bienestar físico y mental. Todo ello es importante y el hacer la lista ayudará a recordar cada semana y cada día lo que uno debe hacer para lograr estos objetivos personales.

Pero también hay otros propósitos que son importantes y que tienen que ver con los temas políticos, económicos y sociales de nuestro país. Lo digo porque nos quejamos de que los políticos son esto o aquello, pero ¿qué hacemos nosotros para influir en tener mejores políticos? Tal vez no somos quienes para estar en la palestra de la opinión pública a diario como diputado, ministro o lo que sea, pero sí somos parte de esa ciudadanía que podemos cambiar las cosas con nuestras opiniones y actuaciones. El año que viene tendremos un nuevo gobierno, uno que será colectivista, más intervencionista, por no decir socialista. En lo personal, considero que nos espera un retroceso en crecimiento económico. Nos esperan cuatro años de más intervención, más impuestos, más regulaciones y más redistribución. Todo lo contrario es lo que se necesita para lograr progreso económico. En temas de justicia, no tengo claro qué pasará, porque si seguimos con el sistema actual, lo que veo venir es un cambio del péndulo, lo cual será todo más de lo mismo menos componer el sistema actual. Dicho esto, mi propósito en este año es hacer una oposición sana y determinada contra cada medida que considere que nos empobrecerá o nos hará perder libertad. Este propósito debería ser el de todos los ciudadanos que usualmente se quedan callados. Hay que proponerse expresar con determinación lo que uno piensa y cree de las medidas políticas o económicas que afecten a la sociedad. No se vale quedarse callado. Para mí es muy importante que la gente se exprese. No bloqueando, pero sí manifestando su descontento por cualquier medio de comunicación para que llegue a la mayor parte de nuestros gobernantes.

En resumen, hagamos nuestra lista de propósitos personales que nos incrementen nuestro propio bienestar físico y emocional, pero también propongámonos cuidar que nuestros gobernantes no abusen de su poder quitándonos nuestra libertad al meternos más regulaciones, impuestos y medidas redistributivas que solo nos empobrecerán mucho más.

Les deseo a todos mucha paz, bienestar, libertad y prosperidad en el 2024.