Recuerdos del Muro

El sábado pasado se celebraron los 30 años de la caída del muro de Berlín. Considero de vital importancia para todos recordar lo que ese siniestro muro representó para tantos miles de personas. Es importante que las nuevas generaciones aprendan a los extremos que puede llevar el delirio del poder. Y es tan importante que quienes sí vivimos esa época recordemos, para que no se vuelvan a cometer crímenes tan horrendos.

Aunque no he logrado todavía visitar Berlín, y lo más cerca que he estado del Muro es con sus dos planchas que se yerguen, como sombrío recordatorio, en la Plaza Berlín guatemalteca, realmente ese muro impactó mi vida de maneras que hasta ahora empiezo a comprender.

Reflexionando sobre la caída del Muro, me “cayó el veinte” de que, muy probablemente, este fue responsable de mi animadversión de siempre hacia el socialismo y de mi incesante lucha por las ideas de la libertad. ¿Pero cómo podía impactarme un muro construido años antes de mi nacimiento, a muchos miles de kilómetros de distancia, viviendo yo en un pequeño pueblo de Guatemala? Muy sencillo. Por la televisión.

Resulta que, cuando yo era niño, viviendo medio en el campo, dos de mis pasatiempos favoritos eran leer y ver televisión. Por supuesto, eran épocas y tecnologías muy distintas a las actuales. En la televisión uno veía lo que alguien más programaba. Y dentro de esa programación pasaban películas viejas —para ese entonces—, de las cuales recuerdo muy bien que me impactaron sobremanera algunas sobre el Muro de Berlín y los intentos de la gente por escapar hacia la libertad. Recuerdo muy bien un par de escenas de personas tratando de escapar de Berlín oriental, luego de que lo cercaron, pero antes de la construcción del Muro. Me impresionó ver cómo les disparaban con metralleta, por la espalda, a hombres y mujeres que intentaban huir del yugo de la Alemania socialista. Otra de las escenas que recuerdo muy bien es cuando otro grupo de personas intentaba construir un túnel, por debajo del Muro, para lograr escapar, y todas las vicisitudes que sufrieron para alcanzar el triunfo.

A estas alturas no tengo idea de qué películas eran. Solo tengo frescas en mi mente las imágenes en blanco y negro. Pues ahora, para celebrar la caída del Muro, quise verlas nuevamente, y me llevé la sorpresa de que no las encontré por ningún lado. Sí identifiqué, por lo menos, un par de películas de la década de los sesentas sobre el tema, pero no las logré encontrar por ningún lado. No están en YouTube, ni en algunos otros sitios de video que busqué. ¡Ni siquiera en PopCorn Time! Que ya es mucho decir, porque allí he encontrado hasta películas de la época de oro del cine mudo. Por un momento hasta llegué a pensar que hay una conspiración para ocultar esos hechos del gran público. No creo que llegue a ese nivel, pero no las encontré. Si alguien las encuentra, le agradeceré me avise dónde, para recordar más vívidamente esas épocas. Lo cierto es que, ahora que lo pienso, fue quizás esas películas que vi en mi niñez las que fueron forjando en mí, sin darme cuenta, el amor por la libertad.

Pero es importante que también las nuevas generaciones tengan ese conocimiento, para no caer tan fácilmente en el error engañoso de creer que la seguridad es más importante que la libertad. Y como probablemente esas generaciones no se tomen el tiempo de leer un artículo como este, por lo menos recomiéndeles que vean películas como La vida de los otros, para que sepan cómo era vivir, realmente, bajo el yugo del socialismo, con la Stasi vigilando todos los movimientos “sospechosos”. ¡Por la libertad!