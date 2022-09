La semana pasada tuve la oportunidad de conocer Santa Cruz de la Sierra, Bolivia ya que fui invitado a participar a un Congreso Mundial de Ganadería. No conocía Bolivia. Desde el mes de abril había estado buscando información sobre el país ya que fue el mes cuando me invitaron a asistir, pero desafortunadamente lo que más me salía en la información en internet era sobre política y casi nada sobre economía, productividad, cultura, etc.

El empresariado boliviano tiene una visión clara de cómo deben desarrollarse. José Santiago Molina

Sobre política lo que resalta es que Evo Morales es un político, sindicalista, activista y dirigente boliviano perteneciente a los indígenas aimara que gobernó Bolivia del 22 de enero de 2006 hasta el 16 de noviembre de 2019 cuando renunció por la crisis política de ese año electoral donde se decía que él y su partido habían hecho fraude en las elecciones generales del 20 de octubre. Morales fue un presidente que se alineó al castrochavismo o socialismo del siglo veintiuno lo que incluyó modificaciones a la constitución y leyes para reelegirse. Inició su activismo en el movimiento sindical de la década de 1980 en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Llegó a la dirección de la Federación Especial del Trópico, una de las seis federaciones sindicales de productores de coca que se encuentran organizadas en la zona del departamento de Cochabamba y que desde 1991 son coordinadas por un Comité de Coordinación presidido por él.

A Evo Morales lo sucedió Jeanine Añez Chávez, una abogada, presentadora de televisión y política. Asumió el cargo con carácter interino. Gobernó durante un año hasta que fue electo Luis Alberto Arce, un economista y político que fue ministro de Economía y Finanzas Publicas entre 2006 y 2017. Actualmente se dice en Bolivia que el presidente Luis Arce y el expresidente Morales mantienen una disputa de poder.

Bolivia tiene casi 12 millones de habitantes. La mayor población se encuentra en el departamento de Santa Cruz donde se reportan casi 3.5 millones seguido por el departamento de La Paz donde se encuentra la capital y donde reportan alrededor de 3 millones de habitantes. Lo que los cruceños comentan es que en Santa Cruz es donde se produce y que en La Paz es donde se vive principalmente del entorno político y gubernamental. Me agradó mucho Santa Cruz de la Sierra, una ciudad bonita con buena seguridad ciudadana, con notorio movimiento económico, con gente agradable, y también me agradó el interior del departamento donde encontré ganadería de primer nivel en el mejoramiento genético y agricultura de soya, maíz, sorgo y trigo principalmente donde la mecanización está al día.

Los cruceños comentan que los años de gobierno de Evo Morales fueron muy difíciles porque en la búsqueda ideológica del castrochavismo de Morales, su fomento al cultivo de la coca y el enfrentamiento al empresariado cuya base es Santa Cruz, siempre fueron manejados casi que como dos países con las mismas leyes. Santa Cruz no se dejaba de las imposiciones de Morales y La Paz pasaba a gusto con los beneficios de los regalos de gobierno. El actual presidente Arce no mantiene esa confrontación con el empresariado, pero tampoco es un facilitador para que la inversión local y la inversión extranjera sea parte de la solución y se dé el desarrollo de ese país.

Regresaré a Bolivia a conocer un poco más. Me parece que el empresariado boliviano tiene una visión clara de cómo sostenidamente deben desarrollarse, pero desafortunadamente los gobernantes Morales y Arce no han sido de la misma línea.

En Guatemala debemos evaluar muy bien porque los gobiernos deben ser facilitadores a la inversión y a la vez deben cuidar que se respete la vida, la libertad y la propiedad privada. Los populistas y socialistas no deben tener cabida en la conducción de un país.