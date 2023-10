Mientras los guatemaltecos estamos haciéndonos daño entre nosotros mismos por la diferencias políticas e ideológicas, por los egos del presidente actual y el electo, por grupos que consideran que bloquear es mejor que simplemente manifestar pacíficamente y por las razones que sean, algo terrible y peor está ocurriendo a nivel mundial, la gran probabilidad de una tercera guerra mundial que puede estallar en cualquier momento.

Esperemos que no estalle ninguna guerra mundial porque sería lo más desastroso que podría pasarle al mundo entero. Ramón Parellada

La guerra Rusia y Ucrania, donde ya están involucrados muchos países con sus posiciones y ayudas de varios tipos y, en especial, armamentos es una realidad. El ataque terrorista de Hamás a Israel, que ha provocado el contrataque defensivo hacia la zona de Gaza, de donde salieron miles de misiles y se ocultaban los terroristas, es otra realidad. Hace dos días, un cohete que lanzaron los terroristas de la Yihad Islámica Palestina hacia Israel falló y cayó sobre un hospital de la zona de Gaza. Los de Hamás divulgaron la noticia de que había más de 500 muertos. Culparon a Israel, pero el evento quedó filmado y se nota cuando el misil falla en el aire y cae. Después se constató que cayó en un estacionamiento del hospital y no había esos muertos. La noticia falsa de que Israel había atacado el hospital se difundió primero y provocó protestas y ataques a embajadas de Estados Unidos, Israel, Francia y Reino Unido, en varios países del mundo. La guerra también es mediática.

Mientras Estados Unidos está dividiendo sus fuerzas en varios frentes, siguen ocurriendo conflictos en otros lados que empiezan a alcanzar temores como una posible invasión de China a Taiwán. La cosa está que arde en estos momentos. Aunque Israel acabó ya con la vida de varios líderes que provocaron el ataque de Hamás la semana pasada, las tensiones con el resto de los países árabes se han incrementado a tal punto de que podría estallar una guerra involucrando a las grandes potencias.

¿Qué va a pasar y cómo nos afecta? Pues creo que ahora, más que nunca, la diplomacia es importantísima para que se minimicen las víctimas. Las guerras destruyen todo y nos harán retroceder en lo alcanzado en este período de paz y progreso desde la Segunda Guerra Mundial. A Guatemala le conviene estar en paz consigo mismo para poder salir adelante, incluso en las peores épocas de crisis en caso de una guerra mundial. Por eso preocupa tanta división y polarización entre los políticos y ciertas posiciones ideológicas. Guatemala es una república y deben hacerse los cambios democráticamente. No podemos destruir la República por un grupo que no quiere estos cambios pacíficos. De hecho, la gran y posiblemente única ventaja de la Democracia es el cambio pacífico de poder. Una vez en el poder, quienes gobiernan no pueden alterar ciertos principios básicos como el respeto a los derechos individuales, a la vida, la libertad y las pertenencias de las personas. Para eso se constituyen las fuerzas armadas y de seguridad, y el sistema de justicia. Enfocarnos en corregir los errores de nuestro sistema de justicia es fundamental. Buscar el diálogo y garantizar la transición pacífica de poder es fundamental. Permitir la cooperación en producción e intercambio pacífico es fundamental. Buscar la paz y someter al orden a los criminales es fundamental. Enfocarnos en buscar tener un verdadero estado de Derecho que permita un mayor bienestar en la población es fundamental. Elegir bien a nuestros aliados y socios comerciales es fundamental. Esperemos que no estalle ninguna guerra mundial porque sería lo más desastroso que podría pasarle al mundo entero.