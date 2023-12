Todo final nos lleva a un nuevo inicio

En pocas horas terminaremos el 2023, un año intenso, conflictivo, complicado, pero a la vez lleno de tantas cosas bellas. No sé usted, pero las vivencias que yo tuve este año difícilmente se olvidarán. Sin embargo, todo fin de ciclo nos lleva al inicio de uno nuevo. En este caso, el año 2024. ¿Qué nos deparará? No lo podemos saber. ¿Se acabarán las guerras de Ucrania y Gaza? Esperamos que sí. ¿Qué pasará en Guatemala con el nuevo gobierno? ¿Quién será elegido nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Logrará Milei hacer los cambios que se propone en Argentina?

Probablemente -y siempre lo pongo en duda- no podamos cambiar el mundo, pero de seguro podemos cambiarnos a nosotros mismos. Jorge Jacobs

Esas son solo algunas de las principales dudas que enfrentaremos este nuevo año. Sin embargo, en la mayoría de ellas, si es que no todas, es muy poca la influencia que podemos tener en los acontecimientos. Lo que sucederá, sucederá, y poco podemos hacer al respecto. A pesar de todos los buenos deseos e intenciones que tengamos, seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo autoritarismos, el sistema benefactor/mercantilista que campea en el mundo muy probablemente seguirá reduciendo el ámbito de la libertad. Por supuesto que seguiremos enfrascados en la batalla de las ideas, porque, como bien lo demostraron los argentinos este año, todavía hay esperanza de cambiar el rumbo, y no estamos necesariamente condenados a vivir en un mundo cada vez más estatista y orwelliano.

Pero el hecho de que no podamos influir en los acontecimientos globales no quiere decir que no podamos hacer nada y que nos sentemos a ver pasar la vida. Probablemente -y siempre lo pongo en duda- no podamos cambiar el mundo, pero de seguro podemos cambiarnos a nosotros mismos. En realidad, nada cambia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, simplemente es un día más, pero podemos aprovechar el cambio de ciclo para iniciar procesos que debimos comenzar hace mucho tiempo, sin embargo, no lo hemos hecho.

Acostumbro a recomendar en estas fechas algunas lecturas que me han servido y sé que le pueden servir a usted también. Esta ocasión no podía ser distinta, especialmente, porque este año tengo una muy particular. En Libertópolis tenemos varios clubes de lectura en donde compartimos con la gente que apoya nuestra labor y, en uno de ellos, en los últimos meses hemos estado leyendo un libro realmente excepcional: Hábitos Atómicos, de James Clear.

Lo que separa a este libro de otros muchos sobre los hábitos, es que Clear traza claramente estrategias que podemos utilizar para cambiar nuestros hábitos y encaminarnos en la dirección que siempre hemos querido.

Primero explica el poder de los hábitos, ejemplificado en cómo apenas un 1 % que mejore cada día, en un año —aprovechando el poder del interés compuesto, debo añadir— podría llevarlo a ser 37 veces mejor. Utiliza este ejemplo para reforzar la idea de que los pequeños hábitos pueden tener un impacto sorprendentemente poderoso en la vida, para bien o para mal. De allí, explica la naturaleza de los hábitos, que básicamente son comportamientos automáticos que hemos aprendido con la experiencia. Y de allí llega a la idea más poderosa del libro, desde mi perspectiva: que, en lugar de enfocarse en las metas, uno se debe enfocar en “los sistemas”, es decir, en aquellas cosas que hacemos todos los días. Si enfocamos bien los “sistemas”, que básicamente son los hábitos, las metas llegarán solitas.

Luego de establecer la importancia de los hábitos y por qué debemos interesarnos en tener buenos hábitos, Clear dedica el resto del libro a dar estrategias que podemos implementar para dejar los malos hábitos y adquirir buenos. Explica que crear nuevos hábitos requiere señales que sean difíciles de ignorar y un plan de acción. También explica que a los seres humanos nos motiva la anticipación de una recompensa, por lo que hacer que los hábitos sean atractivos nos ayudará a mantenerlos, pero además hay que hacer que sean lo más fácil posible de adoptar y que tengan una satisfacción inmediata, para lograr un cambio de comportamiento eficaz.

Espero que este pequeño resumen del libro lo anime a leerlo y, mejor aún, a unirse a nuestro club de lectura, pero, sobre todo, a iniciar este nuevo año con la decisión de cambiar sus hábitos. ¡Que pase un feliz año nuevo y el 2024 le depare muchos éxitos y satisfacciones!