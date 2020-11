Ven la tormenta venir y les “pela”

La expresión vuelta famosa por el ministro de Finanzas no podía caer mejor ante su propia testarudez, la del presidente y la de la mayoría de los diputados. No parecen haberse percatado de la seriedad de la situación que enfrentan y las graves consecuencias que pueden tener para todos los guatemaltecos, así que a ellos simplemente… no les importa lo que pueda pasar.

La tal “compunción” no es más que un show muy bien montado para babosearse a todos, y salir en caballo blanco. Jorge Jacobs

Dicen que les preocupa la reacción de la ciudadanía de la semana pasada en contra del presupuesto y el endeudamiento, pero la respuesta que dan es anular ese presupuesto, ¡y dejar uno más alto! Ya no por Q99 mil millones, sino por Q107 mil millones. Y el presidente se da el lujo de decir, con apariencia compungida, que hasta a él le parece alto ese presupuesto.

Lo peor de todo es que, adicionalmente, lo hacen de manera equivocada. Ya que lo que les han dicho sus abogados es falso. El presupuesto que queda vigente para el 2021 no es el de Q107 mil millones, sino uno más reducido. Esto es porque, según el artículo 171 de la Constitución, “si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso”. Ello implica que el presupuesto que seguiría vigente, para el año entrante, sería el contenido en el decreto 25-2018.

Ahora bien, las únicas ampliaciones o modificaciones a la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, serían aquellas que se hayan hecho de forma expresa y directa al decreto 25-2018, y no aquellas ampliaciones presupuestarias que se aprobaron de forma independiente. Esto es así porque la Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 es una ley ordinaria, y como tal, solo puede ser reformada si así lo establece expresamente el Congreso. Ya la Corte de Constitucionalidad estableció esto con anterioridad, en el Expediente 185-2014.

En el caso concreto del decreto 25-2018, la única reforma que se le hizo este año fue la planteada en el decreto 20-2020, por lo que el presupuesto que pasaría al 2021 sería la suma de los Q87,715 millones originales, más los Q5,138 millones provenientes del decreto 20-2020, para un total de Q92,853 millones. Fuera de ello, todas las demás ampliaciones aprobadas, que no modifican el decreto 25-2018, como las del decreto 12-2020 y 13-2020, no podrían mantener su vigencia por un año más.

Lamentablemente, como el ministro de Finanzas ha mantenido la cantaleta de que el presupuesto que pasaría sería el de Q107 mil millones —dudaría que por ignorancia, por lo que más pienso que sería por mala fe— casi todos se han ido con la finta y le creyeron sin siquiera cuestionar sus cifras, mucho menos sus motivos.

Lamentablemente se aprovecharán del desconocimiento de la ley de la mayoría para “arrancar” las negociaciones desde los Q107 mil millones y no de los Q92 mil millones legales. Eso para mí es una muestra clara de que la tal “compunción” de anular el presupuesto aprobado la semana pasada y sentarse a “negociar” uno nuevo no es más que un show muy bien montado para babosearse a todos, y salir en caballo blanco.

Lo que me regresa al inicio de que ellos no parecen darse cuenta de que la población anda ahora con “mecha corta” —en el 2015 tomó bastantes semanas de manifestaciones para que la gente llenara la plaza, ahora la llenó a la primera— y si no se percatan de ello y dan marcha atrás, poco faltará para que nos veamos envueltos en una situación de la que se aprovechen algunos echando unos cuantos fósforos más con la intención de crear caos y que paremos en una situación insostenible, como la de Chile.

Por lo que más quieran, señores políticos, por una vez en la vida, ¡Que no les “pele”!