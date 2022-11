Proyección brillante

Hace tres décadas estaba en marcha una auténtica quijotada fílmica: los cineastas guatemaltecos Luis Argueta y Justo Chang, ya fallecido, conducían la producción de la película El silencio de Neto, un relato familiar ambientado en los sucesos de la Contrarrevolución de 1954. La cinta fue estrenada en 1994 y se hizo acreedora de premios internacionales. En efecto, el gran objetivo era promover un nuevo movimiento de cine guatemalteco, rama del arte que quedó varada desde la década 1970, a causa de la violencia política del conflicto armado, la falta de recursos estatales o privados para la producción, la inexistencia de una ley de cine y de un instituto nacional específico, pero sobre todo el escepticismo sobre la capacidad local para hacer cine de calidad, con identidad y talento propios.

Chang y Argueta contaron con el apoyo de artistas guatemaltecos de distintas ramas para filmar la cinta en Antigua Guatemala, incluyendo a destacados actores teatrales, muchos de los cuales también ya fallecieron.

Aquella semilla germinó y comenzó a inspirar en forma paulatina nuevos sueños. Poco a poco surgieron propuestas fílmicas de toda factura. Se sucedieron comedietas, tragedias, biografías, relación de emblemáticos momentos de la historia y dramas de fuerte simbolismo referente a contradicciones sociales.

Sería largo enumerar los nombres de realizadores y producciones que a fuerza de perseverancia lograron abrir espacios en festivales internacionales y carteleras de países centroamericanos. No solo se empezó a visualizar cine guatemalteco en eventos globales tan importantes como Cannes, San Sebastián o la Mostra de Venecia, sino que se han obtenido premios.

Hoy por hoy existen guatemaltecos graduados en cinematografía, dirección de cámara, de arte, maquillaje u otras especialidades que no existían en la década 1990. También destacan nombres guatemaltecos en el mercado cinematográfico estadounidense, que, si bien no es el único, es el de mayor penetración y difusión. Ejemplos recientes son las actrices María Mercedes Coroy y María Telón, ambas maya-kaqchikeles que se dieron a conocer en la película Ixcanul, de Jayro Bustamante, en 2015, y también figuran en el elenco de la producción Wakanda Forever, del gigante del entretenimiento Marvel, próxima a estrenarse. También es plausible la participación de la cantante guatemalteca Gaby Moreno en la serie Gabinete de Curiosidades, dirigida por el galardonado Guillermo del Toro y transmitida por la red Netflix. Moreno aportó su talento a la banda sonora y actúa en uno de los episodios. El guatemalteco Benjamín Levy tiene rol protagónico en la décima

temporada del exitoso drama policial Chicago P.D. Tales logros muestran que no hay límite para los sueños y el talento.

Lamentablemente, desde hace más de 15 años el gremio fílmico ha solicitado la formulación de una ley nacional de cine y la creación de un instituto específico, que no solo sería escuela, sino un gestor para atraer producciones al país. En mayo de 2021 se anunció una iniciativa de ley que ha sido ninguneada y no tiene visos de ser discutida en un Congreso plagado de miopías, conflictos de intereses y ansiedades preelectorales.