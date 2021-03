Arqueólogo Richard Hansen: “El Mirador es de Guatemala”

La selva de la cuenca El Mirador es uno de los últimos pulmones del planeta. Foto Hemeroteca PL

Me acusaron de que yo quiero hacer Disnelyandia en El Mirador, que queremos poner un resort, que quiero apropiarme del sitio. ¡Nada que ver! Es completamente opuesto. Trabajamos para conservar y proteger esa joya arqueológica única. No existe nada igual en ningún otro lugar del mundo. ¿Para qué la queremos proteger? Para Guatemala y los guatemaltecos.

El Mirador es de Guatemala, y de nadie más”, expone el arqueólogo Richard Hansen, quien lleva más de tres décadas de exploración, estudio y protección de la cuenca que considera cuna de la civilización maya.

Hansen llegó a este sitio arqueológico como estudiante en 1979. Regresó ya como profesional en 1987, invitado por el Ministerio de Cultura para explorar el área, y así nació en aquel año el Proyecto de Cuenca El Mirador, a través del cual ha procurado proteger los múltiples yacimientos de la depredación, el saqueo y la deforestación.

Con el paso de las décadas, ha develado impresionantes descubrimientos e insiste en recomendar la protección total del área, para aprovecharla con turismo sostenible. “El Mirador es una maravilla y marca el futuro del país”, expresa.

¿Cuál es la situación actual de la Cuenca El Mirador?

Estamos renovando los convenios para seguir investigando. Tenemos interés que sea zona silvestre protegida, para conservarla para los siglos venideros. Que siga siendo un santuario cultural. Es la sugerencia que se hace. El Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia siguen siendo claves para seguir investigando.

En el 2020, hubo señalamientos en su contra por el tema de El Mirador.

Hay gente a favor y gente en contra. Pero muchos están en contra por desinformación, difamación, distorsiones, calumnias, que se han difundido maliciosamente. Pero lo verdaderamente importante es reconocer la altísima concentración de sitios grandes e importantes en la cuenca. Además, todavía hay bosque prístino, virgen. Todo eso vale la pena protegerlo ahora, por su valor ecológico y por su valor monumental.

¿De dónde surge la oposición a que se proteja aún más El Mirador?

Sabemos que hay ciertas gentes en contra porque están vinculados con crimen organizado; sabemos que hay gentes en contra porque quieren perforar en busca de gas natural; hay gente en contra interesados en exploración petrolera, hay gente en contra porque quieren talar la madera de allí y hacer dinero a costa de la naturaleza de todos los guatemaltecos. Hay gente en contra porque les han dicho que un gringo quiere apropiarse de ese territorio. Y no es así. Son mentiras e inventos.

¿De dónde provienen estos intereses?

Sabemos que todos estos ataques vienen de afuera, no vienen de adentro de la comunidad. Hay gente como George Soros que están involucrados en buscar generar caos en la sociedades y las comunidades para controlar y manipular a la gente.

En las comunidades les han dicho que el Proyecto El Mirador busca quitar las concesiones forestales y no es así. Nosotros planteamos que ese modelo pueda continuar pero también que hay mecanismos de mucho más prosperidad para ellos que la tala de madera. Es como preguntarse ¿será que vale mucho la madera que se conserva en Tikal? ¿Sería correcto talar los bosques del parque Tikal? Por supuesto que no, porque es todo un sistema ecológico.

No estamos en contra de las concesiones, pero también buscamos que haya más prosperidad, más oportunidad, a través del ecoturismo, pero no cualquier modelo: un ecoturismo sostenible, inteligente, de largo plazo.

Mire el caso de Costa Rica, no tiene nada comparado a lo que posee Guatemala, en selvas, en ciudades mayas, pero tienen el cuádruple de visitantes. ¿Cómo es posible que Guatemala con toda su riqueza cultural y natural esté detrás de Costa Rica? Se debe cambiar la visión para cambiar esa realidad.

El Mirador Área considerada cuna de la civilización maya por la antigüedad y monumentalidad de sus vestigios. Abarca alrededor de 2 mil 200 mil kilómetros del lado guatemalteco.El sitio El Mirador era la capital del reino Kan, cuyo esplendor se dio casi 2 mil años antes que Tikal. En la cuenca hay ciudades importantes como Tintal y Nakbé, que estaban conectadas por amplias calzadas cuyo hallazgo ha sido uno de los más impresionantes en la historia de la arqueología.

Le han señalado de que se quiere adueñar del territorio de El Mirador.

No soy un gringo imperialista. No, no me interesan terrenos, propiedades. Mi único interés es la conservación de una joya. Nuestro interés es investigar científicamente unos de los cinco florecimientos de cultura a nivel mundial. Solo hay cinco civilizaciones a nivel mundial que son fundadoras. Una civilización fundadora es aquella que tiene escritura. No hay nada en América del Sur, no hay nada en América del Norte. El único lugar esta aquí, en Guatemala, en El Mirador. ¿Por qué? Eso es lo que queremos seguir descubriendo….

¿Qué más hace falta por investigar en El Mirador?

Hay tantas preguntas. La cuenca El Mirador no está cerca de un gran lago ni de un gran río. ¿Por qué decidir fundar ese poblado a 2 mil años antes que Tikal en ese lugar? Hemos descubierto que aprovechaban los pantanos con lodo orgánico para sembrar maíz, calabaza, algodón, cacao en terrazas. Pero no nos va a dar chance de saber qué pasó ni cómo aprovecharlo como país si no se declara una protección para la zona.

En algún punto se argumenta que hay muchas necesidades en Guatemala como para destinar esa área a conservación ¿qué dice ante ello?

¿Cómo sería Flores y Guatemala sí no fuera por Tikal? Tikal le ha dado vida, le ha dado chamba a a miles de gentes, por tantos años. Este año ha sido excepcional por el covid, pero ya vendrá la normalidad. ¿Qué ocurriría si Tikal se hubiera descubierto hoy? ¿Lo tratarían de conservar con todo su entorno o tratarían de destruirlo para pastizales y siembras?

Las críticas hacia usted han sido muy fuertes.

Muchas personas critican con base en mentiras que se han difundido. Quizá tienen buena intención, pero con su oposición a la conservación están ayudando a la mafia que sí se quiere apoderar el área. Le doy un ejemplo: las personas de una concesión obtienen unos Q125 diarios. ¿Cual es el pecado si ellos mismos ganan de 300 a 500 diarios haciendo el ecoturismo? ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Sabe quién? Aquellos 4 o 5 que quieren concentrar todo el beneficio en sus manos, aquellos a los que no les importa la gente pero la manipulan.

Un ejemplo de los ataques: hicimos un estudio de cómo hacer el acceso desde la comunidad de Carmelita hasta Mirador. Se oyeron sugerencias: caminos a pie, pista de aterrizaje, globos, sendero de bicicletas, trencito pequeño. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero el pequeño tren puede transitar sin derribar un solo árbol, mientras que los patachos de mulas acarrean otras consecuencias ambientales y no son sostenibles. Pero solo fue sugerencia.

Vino una carta escrita por supuestos grupos indígenas que dicen “Richard Hansen quiere aprovecharse de nuestro territorio, quiere apoderarse de nuestro territorio”. Nada que ver. No tengo interés de quedarme con nada. Queremos conservar el territorio para las comunidades. Pero es el Estado el que decide. Volvamos al ejemplo de Tikal… Si ayer lo hubieran descubierto ¿cuál sería la mejor medida? ¿Protegerlo o tirar el bosque?

¿Qué se hace con las piezas que se rescatan en El Mirador?

Se estudian, se clasifican, se consolidan y a veces hasta se logra reconstruirlas. Todo va para el Museo Nacional. Como arqueologo no nos interesan las piezas en sí mismas sino la historia que nos relatan. Y mire, en los sitios encontramos cientos de trincheras de saqueo, de piezas que nunca pudimos ver, que no sabemos dónde están. Si se hubieran protegido los sitios se habrían estudiado.

¿Cuál es la propuesta concreta?

La Cuenca El Mirador se tiene que proteger ya. En diez años no habrá manera, no habrá nada que proteger. Recomendamos que sea zona silvestre. La mafia no quiere eso. Los gaseros no quieren eso, los narcos no quieren eso, los saqueadores de madera no quieren eso, los ladrones de piezas no quieren eso. Todos forman un grupo de interés mutuo en contra de la conservación. Cualquiera que se opone a una verdadera conservación…. está ayudando a esos grupos.