Édgar Aguirre: “Para sobresalir, la disciplina es mucho más importante que la motivación”

Actualmente su canal cuenta con más de 320 mil suscriptores, y se ha convertido en uno de los más reconocidos de habla hispana dedicado al campo tecnológico, ya que además ha logrado ir de gira a varios países de Centro y Sudamérica y fundado su propia academia online donde miles de personas se inscriben para saber más a profundidad sobre este tema.

Desde muy pequeño, Aguirre ha demostrado un interés genuino por la electrónica, ya que él cuenta cómo de niño le gustaba desarmar sus juguetes para ver cómo funcionaban

“Recuerdo que de pequeño me regalaron un carro a control remoto y yo le sacaba el motor y veía qué había dentro“, recuerda Aguirre.

Su primer trabajo, a los 12 años, lo pidió en una tienda de computación en Esquipulas, en donde, en sus palabras, no pidió un sueldo, sino que le enseñaran sobre cómo reparar computadoras y a instalar los programas, que en esa época se hacía por medio de disquete.

“Lastimosamente yo no tuve la oportunidad de estudiar electrónica como una carrera profesional. Yo vivía en Esquipulas y para poder ir a la capital era bastante costoso. Yo simplemente por ‘curioso’ empecé a salir adelante por mi cuenta”, cuenta el youtuber y emprendedor.

Su relación con la reparación de celulares inició gracias a un amigo de su familia, que le preguntó si tenía los conocimientos para hacer esa labor, a lo que Aguirre dijo “No, pero puedo aprender”.

“Cuando trabajé con esta persona, al año y medio monté mi propio negocio en Esquipulas, también tuve en Ipala y en Chiquimula. Lastimosamente no tenía mucho conocimiento sobre finanzas y ahorro, lo que provocó el cierre de las dos sucursales en Ipala y Chiquimula”, afirma.

El sueño americano

En 2011 Aguirre migra hacia los Estados Unidos, y en sus propias palabras, lo que más le impactó al momento de pisar territorio estadounidense fue el choque cultural que había.

“Muchos piensan que EE.UU. solo se viene y ya uno empieza a obtener dólares, pero no, la gente tiene que entender que es bastante difícil, y que cada persona está, por decirlo de alguna manera ‘en su mundo'”, dice el técnico.

En su travesía en el continente americano, Aguirre pasó por diferentes trabajos como electricista, en una cadena de comida rápida donde lavaba platos, repartidor de pizza y como ayudante en una carpintería. “Básicamente, en la mañana trabajaba en la carpintería, y por la noche trabajaba como repartidor. Fue en un lapso de casi dos años”.

El momento en que inició con su negocio de reparaciones en EE.UU. ocurrió cuando visitó un mercado de segunda mano, en la búsqueda de herramientas para la carpintería. Y ahí se dio cuenta del abanico de oportunidades de emprendimiento que tenía ese lugar.

De esa manera, con los ahorros que había obtenido, decidió emprender su negocio de reparaciones. “Ese domingo, a las cinco de la mañana, con los pocos ahorros logré comprar un set de desarmadores, una mesa de plástico y una cartulina en donde decía “se reparan equipos”.

“Había llevado cuatro pantallas para mis reparaciones, y al finalizar el día pude reparar cuatro pantallas de celulares. Fue en ese momento que me dije que esto era una oportunidad grande de negocio“, cuenta Aguirre.

De esa forma, y con la mente puesta en trabajar y salir adelante en EE.UU., Aguirre dedicaba cada día de la semana en trabajar. “Entre semana trabajaba en la mañana en la carpintería de 7 a 3 de la tarde, de 5 a 11 de la noche repartía pizzas, y sábados y domingos me iba de 5 de la mañana a 3 de la tarde al mercado a reparar celulares.

Con el paso del tiempo y mientras obtenía más experiencia y recursos, Aguirre logró comprar su propio local, a contratar más personal y que las personas conocieran sobre su labor.

El camino de Youtube

El trampolín que catapultó a Aguirre fue su canal de Youtube “Edgar Yo Reparo”, en donde enseñaba a los internautas a cómo reparar teléfonos celulares.

Aunque ya tenía un canal en la plataforma de videos, Aguirre cuenta que todo realmente inició con el lanzamiento del Iphone 6 plus en 2014, debido a que ese teléfono presentaba una falla de fábrica.

Édgar recuerda que en su local empezaron a llegar varios Iphone 6 plus con ese problema, y que incluso, arruinó seis de esos teléfonos, y que tuvo que pagarlos de su propio bolsillo.

“Una persona que trabajaba conmigo me decía Édgar deja de estar haciendo lo que estás haciendo porque estás gastando mucho’ y le decía ‘no, yo tengo que aprender‘. Te estoy hablando que ese celular costaba entre US$800 a US$1 mil“, dice Aguirre.

Conforme el técnico aprendía a reparar teléfonos celulares, también recibía otros en mal estado. Por lo que tomó la decisión de subir videos para explicarle a la gente cómo repararlos por su cuenta. Al principio, según cuenta, fue difícil debido a que no tenía los recursos de grabación necesarios.

“Yo no tenía cámara de microscopio ni nada profesional, entonces lo que hice fue amarrar con cinta una cámara que compramos con mi esposa a un microscopio“, cuenta.

El video fue subido en 2018, y empezó a captar la atención de los internautas, quienes comentaban positivamente a las explicaciones que Aguirre hacía.

“Algo que la gente me decía era que mi forma de explicar era muy fácil de entender. Realmente yo no utilizaba los términos complejos que hay dentro del campo tecnológico, siempre trato de explicar lo más fácil que se pueda, además de no darle muchas vueltas a un concepto o situación.

El canal de “Edgar Yo Reparo” creció de forma considerable con el paso de los años, a su vez el creador logró obtener las herramientas necesarias para mejorar la producción de sus videos y hacerlos más profesional.

Al ser cuestionado acerca del por qué quiso dar tutoriales en Youtube, una plataforma en donde existen demasiados canales enfocados en lo mismo, Aguirre dice que lo hizo por el deseo de ayudar a los demás, y no por la posibilidad de que su contenido fuera monetizado en algún momento.

“Una persona lo tiene que empezar porque le nazca el deseo de ayudar, además que debe ser consciente que es difícil obtener dinero mediante los videos. Al cabo de dos años, como fue en mi caso, empecé a ver una diminuta suma de dinero por mis videos. Siento que muchas personas piensan primero en la fama, el dinero y el reconocimiento, y siento que por ahí no debe enfocarse el proyecto de uno“, cuenta Aguirre.

Además de sus videos, Édgar también fundó Yo Reparo Academy, una serie de cursos online para ayudar a los técnicos de todo el mundo a profundizar más en el mundo de las reparaciones.

Actualmente, más de 25 mil alumnos toman los cursos online de Yo Reparo Academy (que son gratuitos) mientras que otros 5 mil han aprendido mediante los cursos Premium, donde se profundiza mucho más acerca del mundo de las reparaciones.

La idea vino luego de que en 2019 Aguirre visitara más de 20 países alrededor del mundo para dictar cursos de reparaciones. Pero llegó un punto en que no daba a basto, además que, en palabras de Aguirre, muchas personas no tenían la oportunidad de ir a esos cursos presenciales.

Disciplina

Luego de ver en retrospectiva casi 15 años de su vida, los retos y dificultades que tuvo que pasar y el crecimiento, tanto personal como profesional que tuvo, Aguirre dice que la constancia, el esfuerzo, la paciencia y nunca perder las ganas de trabajar y aprender fue lo que lo llevaron a donde se encuentra actualmente.

“Soy una persona que cuando se me mete algo en la cabeza no lo logro sacar. y siento que la constancia y la perseverancia me han ayudado en este viaje. Hay gente que tira la toalla cuando su proyecto no sale adelante al cabo de un par de meses, la historia que te conté son casi 15 años de mi vida, en donde hubieran altas y bajas y nunca me rendí y seguí adelante”, cuenta Aguirre.

Además, otro factor importante que menciona es la disciplina, el poder hacer las cosas a pesar de que se esté desmotivado o sin ganas de hacerlo, ya que así se sigue avanzando hacia donde uno quiere llegar.

Otros consejos que da Aguirre a quienes tienen el deseo de empezar un proyecto o emprendimiento es además de la constancia y la disciplina, es estar presente en este mundo digital por medio de las redes sociales, además de aprender acerca de educación financiera.

“Las redes sociales dan hoy en día mucho espacio y son una gran aliada para cualquier tipo de negocio. Un proyecto que no esté en redes, no existe. También es importante que el proyecto que uno quiera hacer pueda ayudar a los demás, es una de las formas más efectivas de crecer y llegar a más gente”, dice Édgar.