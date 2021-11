Ana Bárbara reveló que canceló sus presentaciones tras dar positivo a covid-19

La artista reveló que a su llegada a la ciudad de México decidió someterse a una prueba rápida, pues comenzó a sentir algunos síntomas y aunque no lo esperaba resultó contagiada.

“Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a covid-19”, confirmó la artista.

En el video se ve un poco desanimada y su voz se escucha un poco ronca, sus ojos un poco rojos y se encontraba aparentemente en una habitación de hotel. Aunque un día antes se veía más feliz y un poco mejor, pues mostró que ya se encontraba de camino a Taxco para poder cantar y se veía emocionada.

LEA TAMBIÉN Ana Bárbara se confunde en la premier de Avengers Endgame Ingrid Reyes 24 de abril de 2019 a las 10:29h

Sobre su estado de salud, reveló que aunque se siente mal, sus síntomas son muy leves y adelantó que si Dios le permite salir de esta pronto dará el show que por responsabilidad se vio obligada a cancelar: “Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, agregó la mexicana.

La famosa confesó que la situación la tiene muy triste pues estaba muy emocionada de presentarse en una ciudad tan mágica y a la que le tiene mucho cariño. Ana Bárbara finalizó el clip mandando un beso a todos sus fans y con la promesa de verlos en cuanto se recupere.