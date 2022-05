El impresionante e histórico hallazgo de un gran agujero negro en el centro de la Vía Láctea

Este resultado constituye “una evidencia abrumadora” de que el objeto es realmente un agujero negro y aporta valiosas pistas sobre el funcionamiento de estos gigantes que, se cree, residen en el centro de la mayoría de las galaxias.

La imagen ha sido obtenida por un equipo de investigación global, la Colaboración del Telescopio Horizonte de Sucesos, utilizando observaciones con una red mundial de ocho radiotelescopios, que funciona como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra.

Los resultados del equipo EHT se publican este jueves 12 de mayo en una edición especial de The Astrophysical Journal Letters.

La esperada imagen muestra “al fin el aspecto real del enorme objeto que se encuentra en el centro de nuestra galaxia”, señala el ESO.

Anteriormente, la comunidad científica ya había observado estrellas orbitando alrededor de algo invisible, compacto y muy masivo en el centro de la Vía Láctea.

Estas órbitas permitían postular que este objeto -conocido como Sagitario A*- era un agujero negro, y la imagen de este 12 de mayo proporciona la primera evidencia visual directa de ello, aseguran los científicos.

Aunque no podemos ver el agujero negro en sí, porque está completamente oscuro, el gas brillante que lo rodea tiene una firma reveladora: una región central oscura (llamada “sombra”) rodeada por una estructura brillante en forma de anillo.

La nueva imagen capta la luz curvada por la fuerza gravitatoria del agujero negro, cuya masa es cuatro millones de veces la de nuestro Sol.

“Lo sorprendente es lo bien que coincide el tamaño del anillo con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein”, ha declarado el científico del proyecto EHT Geoffrey Bower, del Instituto de Astronomía y Astrofísica de la Academia Sinica de Taipéi.

🚨The image shows a bright ring around a spot of darkness, a spot we have come to understand as a shadow of a black hole, the direct visual evidence of the black hole's existence. https://t.co/MrDlVNE9Sc#SgrABlackHole #OurBlackHole pic.twitter.com/HsleS5GPMI

— National Science Foundation (@NSF) May 12, 2022