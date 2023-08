Intelsat G-37: SpaceX lanza al espacio el nuevo satélite de telecomunicaciones

El lanzamiento se llevó a cabo unos 45 minutos después de que se abriera la ventana de lanzamiento, que comenzó a las 00.15 del jueves hora local (04.15 GMT).

Deployment of @Intelsat Galaxy 37/Horizons 4 confirmed pic.twitter.com/zUnEa6V4WW

Así, el cohete acabó despegando a las 01.00 hora local (05.00 GMT) por complicaciones meteorológicas.

Falcon 9 launches the @Intelsat G-37 mission to orbit from Florida pic.twitter.com/3iayvTMSge

— SpaceX (@SpaceX) August 3, 2023