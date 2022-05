Katy Echazarreta: Esta es la historia de la primera mujer mexicana que viajará al espacio

Entre sus actividades ha colaborado en cinco misiones de la Agencia Especial, incluido las que involucraban los sistemas de reconocimiento rover Perseverance y Europa Clipper.

Su oportunidad de ir al espacio se presentó luego de que fuera seleccionada entre más de siete mil candidatos para el programa espacial “Space for Humanity”, patrocinado por la empresa Blue Origin, que pertenece al multimillonario Jeff Bezos.

Junto a ella, la acompañarán distinguidos empresarios a nivel internacional quienes son el ingeniero Evan Dick, Hamish Harding, Víctor Correa Hespanha, Jaison Robinson y Víctor Vescovo.

Su viaje se llevará a cabo en un cohete denominado Shepard, que será rebautizado para esta misión como New Shepard 21 (NS-21).

La joven, a través de sus redes sociales ha mostrado su emoción de formar parte de una misión espacial, asegurando que se siente sumamente afortunada de poder ser parte de la historia de la humanidad.

“Volaré con Blue Origin en la NS-21 y podré experimentar el Efecto Panorama. Como embajador de Space for Humanity, ¡pienso volver dispuesta a seguir cambiando el mundo!” fue el mensaje que compartió la joven en sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Twitter del programa “Space Humanity”, se observa una entrevista que se le realiza a Katy Echazarreta, donde es informada de la noticia, a lo que ella reacciona con mucha emoción.

"YOU'RE GOING TO SPACE!" We're thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin's NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu

— Space for Humanity (@SpaceHumanity) May 9, 2022