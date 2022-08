NASA: Así es el impactante “sonido” de un agujero negro que fue compartido por la agencia espacial

La noticia fue compartida el 21 de agosto por las redes sociales de NASA Exoplanet. Se trata de un metraje de 34 segundos en donde es escucha un sonido “aterrador” que proviene de un agujero negro.

“La idea errónea de que no hay sonido en el espacio se debe a que la mayor parte del espacio es un vacío, que no permite que las ondas sonoras viajen”, dice la publicación de NASA Exoplanets.

Sin embargo, en el cúmulo de galaxias Perseus, una zona en el espacio que alberga miles de galaxias y que se encuentra a 250 millones de años luz de la Tierra, posee bastante gas que permite que las ondas sonoras generadas por el agujero negro viajen con mayor facilidad por el espacio.

Los expertos explicaron que tuvieron que utilizar una máquina que procesa los datos astronómicos y los convierte en ondas sonoras que puedan ser escuchadas por el oído humano.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022