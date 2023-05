¿Son las máquinas más inteligentes o nos engañan mejor?

Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna y precursor de la inteligencia artificial, sostenía que en un futuro existirían máquinas lo suficientemente avanzadas como para que sus actos fueran difícilmente distinguibles de los humanos.

Esta idea ha sido tratada ampliamente por la literatura y llevada a la gran pantalla en numerosas ocasiones. Algunos ejemplos son las películas Las mujeres perfectas (The Stepford Wives), basada en la novela homónima de 1972 de Ira Levin; Morgan; The Machine y I am Mother, y el entrañable Data de Star Trek: la nueva Generación