Cómo evitar acumulación de ropa usada en la habitación

La acumulación de ropa afuera del armario se vuelve costumbre que causa desorden en la habitación y evita que la ropa se ventile. (Foto Prensa Libre: Celia Spenard-Ko on Unsplash).

Con la ropa pasa lo mismo que con la limpieza. Parece que es un círculo que nunca cierra. Pocas veces está todo limpio y siempre hay algo para lavar o mandar a la tintorería. Por no hablar de los nervios que generan las montañas de ropa que se acumulan sobre sillas, taburetes o en una esquina.

La realidad es que estas pilas son innecesarias: la ropa puede estar ordenada en el armario, colgada al aire libre para ventilarla o en la lavadora. “Hay mucho de comodidad en todo esto”, afirma Rita Schilke, coach especializada en el orden del hogar. Para ella, ese es el principal motivo por el que se acumula la ropa en muchos hogares.

¿Quién arroja su ropa sobre la silla?

Por lo general, quienes causan este desorden no son personas vagas, sino muy ocupadas que necesitan resolver las tareas rápidamente. Si el pantalón, la camiseta o la camisa no están sucias, ¿por qué no volverlas a usar? En todo caso, la prenda no debe ir de inmediato al ropero, sino ser ventilada primero.

Esta es en principio una buena idea, ya que ordenar la ropa en el armario directamente después de usarla puede hacer que tenga olor a humedad y atraiga polillas. “El problema es que la gente no cuelga la ropa, sino que la coloca en una pila. Así no se ventila”, dijo Schilke.

Por otra parte, esas prendas pocas veces se usan otra vez. A fin de cuentas, es más lindo vestir una prenda limpia y planchada que una usada y arrugada con un poquito de olor de la pila de ropa. A esto se suma que a muchas mujeres no les gusta vestir lo mismo dos días seguidos para no dar una imagen poco limpia y prolija.

La pila de ropa crece y crece

La mayoría de las personas, sean hombres o mujeres, prefieren echar un vistazo al ropero para decidir qué vestir. Luego las prendas aterrizan en la pila de ropa, que crece sin parar. En algún momento, ya nadie sabe qué hay al fondo de la pila.

“Lo mejor es ordenar la ropa. Acumular pilas de ropa no es más que una mala costumbre”, opina Schilke, quien reconoce: “La costumbre hace la ley”. Además de apelar a la autodisciplina, recomienda quitar del cuarto superficies horizontales como sillas o taburetes, que tienen “un increíble poder de atracción sobre la ropa”.

También se puede colocar un cartel que diga “stop” sobre la silla en la que suele apilarse la ropa o colocar en el cuarto un perchero abierto que permita ventilar la ropa.

Mejor colgar enseguida de una percha

Sabine Haag, coach del orden de la ciudad alemana de Maguncia, recomienda tener rutinas fijas y colgar la ropa para ventilarla inmediatamente después de su uso, sin demoras.

Otra alternativa es colocar tres ganchos en la puerta. De esta forma, se pueden colgar las prendas con facilidad y es posible ventilarlas. Cuando los ganchos están repletos, hay que ordenar la ropa.

Tener menos ropa

Para Schilke, el problema reside en gran parte en que tenemos demasiada ropa. Esto hace que se formen las enormes pilas de prendas. A fin de cuentas, siempre es posible encontrar algo limpio en el armario.

“Soy de la idea de que hay que descartar una prenda vieja cada vez que uno se compra una nueva”, dice la experta y cuenta lo difícil que le resulta a sus clientes desprenderse de las cosas.

A veces se trata de una blusa que una clienta no usa desde hace años, pero de la que no se quiere desprender porque le recuerda a su primer novio. “Hay gente a la que le cuesta mucho soltar las cosas”.

Redescubrir las viejas prendas

Sabine Haag también está a favor de descartar las prendas que no se usan más. Su consejo es vaciar todo el armario y probarse cada prenda. En su opinión, es sorprendente notar cuántas prendas no entran más ni tienen más nada que ver con el propio estilo.

Por otra parte, frecuentemente hay otro efecto: las personas redescubren su ropa. “Es como salir de compras por el propio armario. Es divertido”, asegura Haag.