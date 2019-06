Elecciones generales 2019: Así se pronunciaron los artistas guatemaltecos en las urnas

Cientos de guatemaltecos han votado durante las elecciones generales 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Este domingo 16 de junio se llevan a cabo las elecciones generales 2019, por lo que decenas de artistas guatemaltecos ya emitieron su voto. Asimismo, muchos también lanzaron mensajes a los futuros gobernantes e invitaron a las personas a acercarse a las urnas.

Uno de los artistas es el vocalista de Malacates Trébol Shop, Francisco Páez, quien envió un mensaje a los futuros gobernantes: “Les exijo que se pongan la mano en la conciencia y nos ayuden a levantar a Guatemala. Sé que hay muchas agendas políticas, pero si son conscientes de lo que realmente necesita Guatemala, dejen de lado las agendas y pongan más atención a los niños. Hace falta mucha educación y salud; son temas que están pendientes desde hace años. Futuros gobernantes sepan que aquí estaremos para protestar si no cumplen con sus compromisos, aquí estaremos para exigirles que cumplan con sus promesas, ya estamos cansados de sus mentiras”.

“A nivel de artista les pido que tomen en consideración los tratados hechos a nivel de Naciones Unidas, sobre todo hablando de los derechos de autor. No se les olvide que la propiedad intelectual, es una propiedad privada. Guatemala es gran productora de arte no solo la música, también literatura, escultura y pintura, necesitamos protección extra. Además, necesitamos retomar la educación musical, crean en la música ya que es un instrumento de paz, que puede ayudarnos a mejorar nuestra cultura y nuestro país”, agregó Páez, quien votó en el Colegio de Abogados.

Rodrigo Zarco, El Canche Zarco, vocalista de la banda El Clubo y Tijuana Love, es otro de los artistas votantes que compartió su mensaje ciudadano. Él comenta que de todo ciudadano tiene que cumplir con este deber cívico, por más que se sienta desesperanza por la pobre oferta política que se tiene este año, hay que salir y votar como ese aporte individual que servirá para lograr una Guatemala mejor. “Espero que después de los próximos cuatro años, nos sintamos orgullosos y los más satisfechos, que sintamos que dimos pasos hacia el frente y no para atrás, que logremos un mandatario que nos inspire confianza que va a trabajar en pro de la gente y no de sus intereses personales”, dijo.

Sergio Rosales, El Puma, percusionista de Gangster: dijo: “Lo que más necesitamos nosotros los guatemaltecos no es que nos resuelvan la vida o que nos brinden cosas gratis, lo que necesitamos son oportunidades de trabajo, que el presidente que quede electo cumpla sus funciones apegados a la ley que no se enriquezca a través de actos de corrupción, que ya estamos cansados de todo eso. Necesitamos que hagan su trabajo, necesitamos buena educación, buena salud, que los hospitales tengan medicina y que tenga la capacidad de atender a los enfermos. No pido que nos resuelvan la vida, sino que nos den la oportunidad de trabajar honradamente”.

Kim Lou se hizo presente para emitir su voto en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, zona 16. Ella dijo a Prensa Libre, que, si exigimos cambios y pretendemos una mejor Guatemala, es obligatorio poner nuestro granito de arena y luchar por los derechos como ciudadanos y humanos a través de un voto consciente.

Robert Lembke, cantautor guatemalteco, se desplazó rumbo a San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, para cumplir con su deber cívico de emitir sufragio. Respecto de la importancia de votar dijo: “Es la forma que hacemos valer nuestro derecho de elección sobre la persona que liderará nuestro hermoso país, y el rumbo que tome nuestra nación dependerá de lo que como nación conjunta decidamos. De manera que el cambio que pueda ejercer un futuro gobierno dependerá de todos nosotros los guatemaltecos y la unidad que tengamos como hermanos de patria”.

También se une a la familia de los artistas votantes es la cantante Paola Chuc, quien ganó en La Academia 2018 y que este año vive su primera experiencia para ejercer el voto. Ella nos comentó que ser parte del proceso de elecciones para decidir por el futuro del país, fue un momento muy emotivo y al que le puso mucho empeño para investigar y definir a quién daría su voto. En entrevista en el Colegio Liceo Guatemala, comentó que espera que su futuro mandatario cumpla cada una de sus promesas hechas a la población. Pero en especial que se interese por la educación y el bienestar de las personas que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir en este país. También invitó a las nuevas generaciones de guatemaltecos que por primera vez participan en los comicios que emitan su voto, pero antes de hacerlo, que lean y analicen hasta encontrar una idea clara.

Pedro Cuevas, cantante guatemalteco, dice: “Espero que el gobierno que quede lo haga muy bien, de corazón espero exista oportunidad en la salud, educación, que sea una Guatemala mejor, en infraestructura y en todo. Así que arriba Guatemala”.

Tavo Bárcenas, cantante guatemalteco, comenta: “Que las personas que queden sean personas con valores y que realmente quieran mejorar las cosas. Sabemos que no será fácil, ya que es difícil en tan solo cuatro años, ero que hagan las cosas bien pensando en todos y no solo en un grupo”.

Steve Potter, baterista de la banda El Clubo, dice lo siguiente:

Los artistas continúan pronunciándose en las redes. Steve Potter Baterista de la banda @elClubo#DecisiónLibre2019 #votopersonajesdecisiónlibre2019 pic.twitter.com/vM830Bb1ZD — Brenda Enríquez (@benriquez_pl) June 16, 2019

