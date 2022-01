“118 balazos”: la canción que narra los distintos ataques que ha sobrevivido “El Tesoro de Sinaloa”

Tras la noticia del atentado en su contra, cobró relevancia un video en el que se observa a “El Tesoro de Sinaloa” cantando el tema 118 balazos, canción que interpretó e hizo famoso Valentín Elizalde.

Esta canción narra los diferentes atentados que ha sufrido Gabriel Soto a lo largo de su vida, en los que han estado involucradas armas como la AK-47, popularmente conocida en México como “cuerno de chivo”.

“Ya tres veces me he salvado de una muerte segurita, con puro cuerno de chivo me han tirado de cerquita 118 balazos, y Diosito me los quita. La primera fue en mi casa, me quisieron secuestrar pero no deje agarrarme, me empiezan a disparar, fueron 28 balazos, me dieron uno nomás”, relata el tema.

La popular canción continúa narrando otro ataque armado que el intérprete mexicano sufrió hace varios años en la ciudad de Tijuana.

“La tercera es la vencida, dice un dicho muy mentado, me agarraron en Tijuana, con dos cuernos dispararon, ahí fueron 30 balazos, pero ni uno me pegaron”, continúa.

El corrido toma como inspiración los distintos atentados que “El Tesoro de Sinaloa” ha sufrido a lo largo de su carrera y curiosamente presenta varias similitudes con el ataque armado que lo mantiene hospitalizado desde el pasado sábado.

“Adiós ciudad de Tijuana, ya no me van a mirar en mi Ford 49 pasearme en el bulevar, ahí por la Sánchez Taboada, la rebo y la cuca paz”, indica la canción.

Gabriel Soto fue baleado el pasado 22 de enero en el interior de un taller mecánico situado en la frontera mexicana.

Según reportes de los testigos del atentado, una camioneta entró al local e inmediatamente abrió fuego contra el reconocido cantante de corridos.

Las autoridades trasladaron a “El Tesoro de Sinaloa” al hospital más cercano ya que había recibido varios disparos, el más grave de ellos exactamente en su mandíbula.

El autor del atentado en contra del cantante ha sido descrito como una persona de estatura mediana, vestida con un suéter color rojo y negro.

Hasta el momento, se desconoce si el ataque armado está ligado a su oficio de interpretar corridos o si algún grupo criminal se encuentra detrás de él.

A pesar de las investigaciones en torno al caso de “El Tesoro de Sinaloa”, no se ha reportado alguna otra pista que ayude a las autoridades a dar con el paradero de la persona que disparó contra el cantante.