“Jefe de jefes”: quién es en la vida real la persona de la que se habla en el tema que interpretan Los Tigres del Norte

“Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando”, relata el tema de Los Tigres del Norte.

Desde su lanzamiento, Jefe de jefes ha sido adjudicado a distintos narcotraficantes mundialmente reconocidos, aunque el tema no menciona ningún nombre en específico dentro de su letra.

El nombre más recurrente al momento de establecer sobre qué capo del narcotráfico podría haber inspirado el tema Jefe de jefes es el de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara.

“El Zar de la droga”, sobrenombre con el que era conocido Félix Gallardo, lideró el tráfico de amapola y marihuana en México durante los años ochenta. De igual forma, incursionó en la exportación de cocaína hacia Estados Unidos al unirse con bandas colombianas.

No obstante, existen otros narcotraficantes a los que supuestamente alude la canción de Los Tigres del Norte. Los nombres más mencionados son Arturo Beltrán Leyva, líder del reconocido cártel que lleva sus apellidos, y Amado Carillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”, fundador del Cártel de Juárez fallecido precisamente en 1997.

Jefe de jefes fue escrita por Teodoro Bello, compositor mexicano que ha sido el encargado de crear música para varios artistas reconocidos como Pepe Aguilar, Chalino Sánchez, y la Banda el Recodo, entre otros.

A pesar de las múltiples especulaciones en torno a la canción, el compositor del icónico tema confesó que no existe solamente un rostro detrás de Jefe de jefes, ya que habla sobre cualquier hombre ejerciendo alguna profesión y no sobre un criminal.

“Lo hice para el mejor dibujante, el mejor doctor, el mejor bombero, el mejor presidente, para el mejor taxista. A lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes”, reveló en una entrevista.

Añadido a esto, Teodoro Bello comentó que su tema fue relacionado a varios capos del narcotráfico debido al crecimiento del crimen organizado en México durante esa época.

No obstante, dijo que había escrito Jefe de jefes para que cualquier persona que buscara la grandeza se sintiera identificado.

“Lo que pasa es que la gente tiene su propio concepto, su propia idea. Dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes y poderosos. El corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo, y que se dedica a producir talento, fortaleza, grandeza. El público le adjudica al narco el corrido, pero nace para la persona que quiere ser grande”, comentó.

El reconocido compositor mexicano finalizó su entrevista estableciendo que el personaje del que trata la canción se encuentra realizando su trabajo dentro de la ley y no en una organización criminal.

“La gente crea sus propias ideas en el corrido cuando no conoce la manera de cómo nació y por qué nació. Se van con la idea del personaje porque es muy grande, y porque manda. No lo van a ver en papeles porque no lo van a quemar con algo, porque está dentro de la ley lo que él hace”, dijo Teodoro Bello.