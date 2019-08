6 razones para ver GLOW , la popular serie de Netflix que estrenó su tercera temporada

La serie cuenta con tres temporadas. Cada una tiende 10 episodios que duran alrededor de media hora. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Es muy probable que la plataforma de streaming Netflix en algún momento le haya mostrado la sugerencia de ver la serie Glow, sobre todo ahora que la temporada tres ha sido lanzada recientemente.

Letras de neón color púrpura y un grupo de mujeres enfrentándose en un cuadrilátero de lucha libre es la primera carta de presentación de la serie. Como sucede con cualquier producción, mientras que a unos les puede resultar atractiva, a otros les puede parecer que se trata de una serie superflua o quizá entretenida, pero sin mensaje alguno. Según los comentarios de los usuarios de redes sociales que se han pronunciado al respecto, los primeros han quedado completamente satisfechos y muchos del segundo grupo se han llevado una verdadera y agradable sorpresa después de darle una oportunidad a la serie.

La industria del entretenimiento no se ha quedado atrás en reconocer el potencial y la innovación de Glow. La producción ha recibido el Premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia, Premio del sindicato de actores a la mejor interpretación del reparto de una serie de comedia y Premio Primetime Emmy a la mejor fotografía en una serie de media hora, por mencionar algunos de una larga lista.

Pero, ¿qué la hace tan especial?

*En esta parte resulta inevitable hacer spoilers, pero se abordará todo de forma general para no revelar información clave de la trama.

1. La trama: La serie GLOW está basada en el exitoso programa de televisión de lucha norteamericano creado por David McLane en los años 80. Las siglas responden a Gorgeous Ladies of Wrestling (Las magníficas damas de la lucha, en español). La primera temporada se lanzó en 2017 y cuenta la historia de Ruth Wilder (interpretada por Alison Brie), una actriz que no consigue éxito en su carrera a pesar de todos sus esfuerzos. En vista de que las cuentas se acumulan y que no desea volver a la casa de sus padres, Ruth toma la decisión de audicionar para un programa que resulta ser sobre lucha libre, algo que no era lo que esperaba y que de alguna forma la atemoriza porque no conoce nada de ese mundo. Por si eso fuera poco, el reto se complica aún más cuando Sam Sylvia, el director de la producción decide contratar a Debbie (Betty Gilpin) una reconocida actriz que dejó el escenario después de ser madre y que en realidad tomó la decisión solo para hacerle la vida imposible a Ruth, quien era su mejor amiga y resultó ser estar involucrada con su esposo. El resto del elenco de GLOW lo componen un grupo de mujeres de distintas culturas, tallas, formas de pensar, historias y estilos de vida.

2. Cada personaje aporta. Aunque obviamente existen personajes principales, no los hay “de relleno”. Cada miembro del grupo Glow aporta algo a la trama y tiene una historia con la que el público fácilmente puede hacer clic. Además, la comodidad y el compromiso con el que cada actriz interpreta a su personaje se percibe fácilmente.

4. Es una serie chocante, al igual que sus personajes. La serie permite ver la vida de cada una de las luchadoras fuera del ring, pero también cómo superan los retos laborales, incluyendo cumplir con los papales estreotipados asignados por el director, a quien solo le importa conseguir éxito y dinero.

4. Conforme la serie avanza el equipo empieza a acomodarse y el proyecto empieza a tomar forma. En paralelo se abordan temas como el acoso sexual, el racismo, los problemas de pareja, lo complicado que puede ser la maternidad, la posición de las mujeres en el mundo del espectáculo y mucho más.

5. Una de las mentes creativas del equipo de producción es Jenji Kohan. La guinoista es conocida por ser la creadora de las series Orange Is the New Black y Weeds. Con ese dato, aunque aún no ha visto la serie, puede depositar un voto de confianza en ella, pues Kohan se ha caracterizado por crear historias emocionantes y potentes, interpretadas por personajes únicos.

6. Otro punto a favor de la serie de Netflix es que la dirección de arte ha estado a cargo de Harry E. Otto. La historia se desarrolla en los años ochenta, así que la estética de las locaciones y del reparto es colorido y vibrante.

Contenido relacionado: