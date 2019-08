Así es el estilo cinematográfico de Quentin Tarantino y estas son sus películas poco conocidas

Quentin Tarantino recibió el Premio Óscar al Mejor Guión Original por Django sin cadenas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Han pasado 35 años desde que My Best Friend’s Birthday, una película independiente en blanco y negro dirigida por Craig Hamann junto a Quentin Tarantino empezó a filmarse. La historia trata sobre un joven que decide organizarle una fiesta inolvidable de cumpleaños a su amigo Mickey, quien ha sido recientemente abandonado por su novia.

Sin embargo, esta no es identificada como la ópera prima de Tarantino porque el filme duraba alrededor de 70 minutos, pero un incendio arruinó parte del material, dejando únicamente poco más de media hora. Algunos de sus elementos fueron utilizados en trabajos futuros del director e incluso el resultado ha sido presentado en festivales, pero nunca fue completado ni lanzado oficialmente.

De esta manera 1992 fue marcado con Reservoir Dogs como el debut de Tarantino. En ella seis criminales son contratados para robar en un almacén de diamantes, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco. Algunos miembros de la banda mueren durante un enfrentamiento y otros logran huir y reunirse de nuevo. Por supuesto, todos dedicarán sus esfuerzos para descubrir quién los delató.

A partir de esa producción el estilo cinematográfico de Tarantino se planta ante su público de cara, sin rodeos. Así se convierte en un cineasta al que se ama por completo o del que se es un detractor declarado. Con Tarantino y su trabajo no existen tonalidades grises.

Dos años después lanzó la película que se convertiría en uno de los estandartes de su carrera y que con el paso del tiempo ha sido reconocida como un filme de culto: Pulp Fiction. Con una duración de 2 horas y 58 minutos, la cinta es una comedia negra que presenta varias historias entrelazadas por medio de un relato no lineal. Samuel. L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis y Uma Thurman son las potentes piezas claves del reparto de esta entrega.

Con este filme la línea del estilo del guionista y director se trazó aún más clara. El humor, la violencia explícita, el uso de los mismos personajes para distintas cintas -práctica que comparte con otros directores como Wes Anderson-, referencias y homenajes a otras películas, diálogos, historias cronológicamente desordenadas y un especial cuidado a la selección de la música.

Si alguna vez ve alguna toma que se le hace familiar en una entrega de Tarantino puede que esté en lo correcto. Por ejemplo, la escena en la que Mia Wallace y Vincent Vega hacen un baile en el restaurante Jack Rabbit Slim’s es de los momentos más memorables del filme, y consiste en un tributo a una escena de la película 8 ½ de Federico Fellini.

En cuanto a la música, etiquetar el gusto y la selección del director como “perfectos” es un término que se queda bastante corto. Los sonidos que acompañan sus fotogramas terminan de envolver a cualquier espectador en la trama… a sentir emoción, miedo o tensión mientras hace que agite la cabeza al ritmo de la música y por supuesto, que luego la busque en Internet para reproducirla varias veces.

Stuck In The Middle With You de Stealers Wheel suena en Reservoir Dogs, Son of a Preacher Man de Dusty Springfield y You Never Can Tell de Chuck Berry acompañan imágenes de Pulp Fiction, Down In Mexico de The Coasters y Baby It’s You de Smith le dan ambiente a Death Proof, Bang Bang de Nancy Sinatra forma parte de la entrega Kill Bill vol 1, Putting Out The Fire With Gasoline de David Bowie aparece en el sonundtrack de Inglourious Basterds y así la lista crece. Para buena suerte de los melómanos, los seguidores del cine de Tarantino o para aquellos a los que simplemente les gusta experimentar con todo tipos de sonidos, el director ha publicado un playlist que reúne algunas canciones que ha utilizado en sus películas. Se trata de nada más y nada menos que 155 temas.

A Pulp Fiction le siguieron reconocidas películas como Kill Bill Vol 1 y 2, Django sin cadenas y La Ciudad del Pecado. Sin embargo, Quentin Tarantino es mucho más que eso.

Hay películas que contrario a lo que sucederá con su filme más reciente Había una vez en Hollywood, que llegará a las salas de cine guatemaltecas el próximo 22 de agosto, no estuvieron en las pantallas grandes del país.

Mientras se prepara para el estreno, le compartimos una lista de cinco películas que quizá aún no conozca y en las que la estrella del séptimo arte se ha desenvuelvo como guionista o guionista y director, pero que vale la pena ver:

Natural Born Killers: El filme se desarrolla en la frontera mexicana, cuando la policía persigue a dos prófugos de una prisión estadounidense de alta seguridad. Four Rooms: Un solitario botones sirve de lazo para cuatro historias en un hotel de Los Ángeles en la noche de Año Nuevo. From Dusk Till Dawn: La historia gira en torno a una familia secuestrada y sus dos captores se enfrentan a vampiros sedientos de sangre, al cruzar la frontera mexicana. Jackie Brown: Esta entrega trata de una azafata que es acusada de traficar drogar y de lavar dinero, y que para evitar ir a prisión colabora con la policía para atrapar a su proveedor. Bastardos sin gloria: Esta película se desarrolla en el primer año de la ocupación alemana de Francia. El oficial aliado, teniente Aldo Raine, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de cabelleras. Él y sus hombres unen fuerzas con Bridget von Hammersmark, una actriz alemana y agente encubierto, para derrocar a los líderes del Tercer Reich. Sus destinos convergen con la dueña de teatro Shosanna Dreyfus, quien busca vengar la ejecución de su familia.

Si finalmente termina enganchado a las creaciones de Tarantino tiene una amplia filmografía para continuar explorando y por supuesto, quedar a la expectativa de nuevos y prometedores proyectos de este genio del séptimo arte.

