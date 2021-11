70 años del violinista Néstor Arévalo: “graduarse es un paso, pero tenemos toda una vida para buscar la perfección”

El pasado jueves 25 de noviembre, Arévalo ha cumplido 70 años. La fecha llega en un tiempo de pandemia que ha hecho que estos conciertos en casa y las presentaciones en otros lugares estén estancadas, pero el maestro celebra con sus prácticas y estudios constantes y también con las muestras de felicitación que llegan por llamadas telefónicas, mensajes y detalles junto a su familia, en el calor de hogar.

Nació entre la música

Su año de nacimiento fue en 1951. Sus padres fueron Julio Arévalo Farfán y Ana María Almorza Alpírez de Arévalo. Recuerda que su tío Carlos Almorza le empezó a enseñar guitarra a los ocho años. Pero, tres años más tarde, al escuchar tocar violín a su abuelo Rafael Almorza, decide que este será su instrumento y el abuelo se convierte en su maestro también.

El abuelo Rafael le regala su primer violín y a los 12 años, el joven aspirante a músico entra al Conservatorio Nacional de Música German Alcántara, bajo a dirección del maestro Carlos Ciudad Real. Se gradúa en 1973, a la edad de 16 años ofrece su primer concierto como solita con la Orquesta del Conservatorio bajo la dirección del maestro Jorge Sarmientos.

A los 17 años obtiene una beca en Interlochen Academy, en Michigan, estados Unidos y ahí hace estudios de música de cámara con el Cleveland Quartet (música del cuarteto americano de Dvórak), así como con Alexander Schanaider y música sinfónica en la High Schoolls Concert Orchestra.

Durante su vida académica además de la música también es licenciado en Ciencias Jurídicas como Abogado y Notario egresado de la Universidad de San Carlos.

En 1974 el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), maestro Enrique Batiz lo invita a participar a ser integrante de esta orquesta ofreciendo conciertos en todo el país y a nivel internacional.

Para 1975 representa a Guatemala en el concurso internacional Marguerite Long-Jaques Thibaud. Aquí obtiene una beca para continuar estudios superiores con el violinista concertista y pedagogo Gerárd Poulet, en el Conservatorio de Saint-Maaur, en París, Francia. Ese mismo año se casa con la pianista Alma Rosa Gaytan.

De su experiencia comenta que una de las cuestiones que le impactó es que en Guatemala se llevaba hasta un año en prepararse para presentar una obra, mientras en el extranjero a la semana siguiente se debía presentar y para lograrlo solo quedaba estudiar. “Esa disciplina fue la que nos sirvió para el resto de nuestra vida y abrirnos paso en cualquier lugar del mundo y ser bien recibidos”, agrega.

Como un mensaje a los jóvenes comenta que “graduarse es un paso, pero se tiene una vida para buscar la perfección”, dice, mientras reflexiona que quizá nunca la vamos a alcanzar, pero si es posible acercarse. Para ello es importante estudiar las propias grabaciones e ir en esa búsqueda y es un ejercicio que es posible aplicar a todo en la vida.

De su regreso a su país natal funda la orquesta de cámara Camerata Vivaldi integrada por destacados músicos guatemaltecos. Dicha camerata fue reconocida su calidad interpretativa y se realizaron conciertos en el interior del país.

Junto a su esposa también forman el Dúo Guatemala. Juntos ganaron el Opus 91, por la interpretación por primera vez en el país del Ciclo completo de las sonatas para violín y piano de Beethoven. Han hecho giras de conciertos por Europa, Estados Unidos, México, países a América Latina.

Al lado de ella también forma el Trío Guatemala, al que se une el cellista José Alfredo Mazariegos, primer violoncellista de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Arévalo explica que la preparación de música académica lleva una preparación constante, la cual mantiene. En ocasiones despierta de madrugada y va a su estudio a resolver dudas, “mi esposa me comprende y hablamos de estos detalles…creo que si fuera otra persona me prepararían mis maletas porque no le dejaría dormir”, dice en broma.

Más experiencias

Otra de sus oportunidades de preparación le llevó a estudiar dirección orquestal en The New England Conservatory en Boston. Allí conoció al fundador del cuarteto Julliard, Robert Koff, quien lo invitó a formar parte del grupo de profesores de violín de dicho conservatorio, pero en ese tiempo decidió regresar a Guatemala.

En su país natal fue violín concertino (primer violín) , de la Orquesta Sinfónica Nacional y alternó esta actividad como presidente del Concejo directivo y como director artístico. Instituyó la Temporada Sinfónica Universitaria.

Uno de los momentos que recuerda fue en 1997 cuando tuvo el privilegio de dirigir a uno de los más grandes cellistas a nivel mundial, Mstislav Rostropovich, director de la Orquesta Nacional de Washington D. C., cuando dentro de una agenda especial de sus conciertos decide venir a Guatemala a ofrecer un único concierto como muestra de agradecimiento al reconocido médico Aldo Castañeda por haber salvado a uno de sus nietos a través de una operación de corazón abierto que le práctico en Estados Unidos.

En sus proyectos a corto plazo está la recopilación y restauración de grabaciones que ha realizado durante más de 50 años con su amigo, el ingeniero Miguel Morales Santa Cruz. También está grabar los conciertos más emblemáticos para violín y orquesta (Tschaikowsky, Brahms, Mendelssohn, Beethoven, entre otros), en versión violín y piano junto a su esposa. Juntos esperan pronto ofrecer nuevamente conciertos y recitales a nivel nacional e internacional.

Experiencias y reconocimientos

En 1976 fue acreedor del premio único en la rama musical en el Certamen Centroamericano 15 de septiembre. Parte del premio es participar como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, lo cual realizó interpretando la Rapsodia Tizage, bajo la dirección de Jorge Sarmientos.

Se retiró de la Orquesta Sinfónica Nacional en el 2007 después de 25 años de servicio.

Durante su trayectoria ha pertenecido a diversas sinfónicas y agrupaciones musicales ente ellas: Orquesta de Cámara del conservatorio Nacional de Música, Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Quinteto de Arcos, Violines Mágicos de Mariano Castro, Camerata Vivaldi, Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta de Hollywood Bowl, Los Ángeles, California, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta de la Ópera y Ballet de Bellas Artes.

El violinista además ha actuado bajo la batuta de los directores de orquesta como Carlos Ciudad Real, Jorge Sarmientos y Ricardo del Carmen en Guatemala, Enrique Batiz, de México, Amerigo Merino e Irving Hoffman, de Estados Unidos, Kazuhiko Komatzu y Koichi Okumura, de Japón y Pierino Gamba, de Italia.

También acompañó con su talento a Pedro Vargas, Celia Cruz, Rocío Dúrcal, Armando Manzanero, Plácido Domingo, por mencionar algunos.

Un cumpleaños especial

Durante el cumpleaños del maestro Arévalo Almorza llegaron mensajes de audio y video en el que recibió muestras de cariño de personalidades de la música y también de otros campos.

Él también hizo un salud agradeciendo su vida y a quienes le rodean.

Entre las felicitaciones están las del violinista Álvaro Reyes, quien compartió que el maestro ha sido parte de su formación y reconoce el legado que Arévalo ha dejado. Entre las anécdotas recuerda que de pequeño presenció algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, “al principio iba porque el maestro Benjamín Flores nos invitaba a ir a cambio de unas paletas, al principio esa era la razón para asistir”, dice. También vino a su memoria cuando Arévalo tocó de solista en un concierto con música de Beethoven y en algún momento quería llegar a tocar igual que Arévalo.

Actualmente Reyes es el primer asistente de violín concertino —violín principal— de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

El músico Igor de Gandarias también le saludó y recordó el apoyo a la OSN, así como la amistad desde la adolescencia.

Por su parte, Víctor Hugo Rodas, de la Orquesta Sinfónica Nacional, agrega que Arévalo es una persona extraordinaria y de alto desarrollo humano, lo cual se percibe en la manera que trata a su familia y a quienes le rodean, además de ser el motor de múltiples proyectos. “En el ámbito musical es un ejemplo a seguir y es motivo de orgullo por su aporte como guatemalteco a nivel internacional”, agrega.

El músico Edgar Cajas también envío un video interpretando música de Beethoven dedicado a Arévalo. Fueron compañeros en el Conservatorio Nacional de Música.

El músico Ricardo del Carmen Fortuny también envío su felicitación en la que destaca el momento en que Arévalo dirigió al cellista Mstislav Rostropovich,

También le felicitaron el músico José Alfredo Mazariegos, la jurista Morena Orantes, Mario Roberto Illescas, Rodolfo Rohrmoser, entre otras personas del distintos ámbitos.