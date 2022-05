“A lo que arde, le echamos fuego”: la frase de Christian Nodal en su reaparición pública tras protagonizar escándalo con Belinda

El cantante de Adiós amor causó furor al en el Sunset Boulevard de Los Ángeles al ser el protagonista del lanzamiento de GenMex, nueva marca de Amazon Music que busca hacer crecer la música regional mexicana.

Durante este importante evento, se presentó un video de Nodal, en el que se observa al cantante rodeado de velas y posteriormente manejando en una carretera.

En este video, el cantante habla con sus seguidores y menciona varias frases que fueron relacionadas a su situación actual con Belinda.

“Estas se las dedico a mis héroes, a los que me enseñaron a sentir desde antes de nacer. Ellos me enseñaron a invocar la magia de mis tierras, sus voces las llevo dentro de mí. Por eso hoy, me atrevo a viajar sin miedo ni arrepentimiento. A enfrentar tormentas con el corazón abierto. Vamos a ir a donde nadie ha ido. A romper barreras y a cruzar fronteras”, indicó el intérprete en esta grabación.

“A lo que duele, le dedicamos versos. A lo que arde, le echamos fuego. A lo nuestro le han llamado regional, pero no hay nada más grande que este sentimiento”, concluyó Nodal, quien fungió como embajador de Amazon.

La reaparición pública de Christian Nodal se dio a tan solo días desde que el intérprete de Botella tras botella causara controversia al criticar fuertemente a la familia de Belinda.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, la filtración de la conversación entre ambos artistas fue la respuesta de Nodal ante las constantes indirectas lanzadas por parte de la mamá de su ex prometida, quien desde su separación ha criticado en reiteradas ocasiones al cantante mexicano.